«الكرة المحترفة» تعيد صياغة «التقييم الفني» للدوريات الآسيوية

معتز الشامي (دبي)



استقرت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على تشكيل لجنة دائمة جديدة، يُطلق عليها لجنة «كرة القدم المحترفة»، وتتولى متابعة استراتيجيات التطوير لعمل الروابط المحترفة بـ «القارة الصفراء»، وأيضاً آليات تطبيق الاحتراف، وفق نظام التراخيص، وغيرها من النظم والمعايير، التي تضمن الارتقاء بمنظومة الاحتراف في الدوريات المختلفة.

وتهتم اللجنة الجديدة بمراجعة نظام تقييم المعايير، التي على أساسها يتم منح الدوريات عدد المقاعد المشاركة في الفئات الثلاث من دوري الأبطال، حيث لا يزال المعيار الفني هو أساس التقييم حالياً، ويعتمد على آخر 8 سنوات من الأداء في دوري الأبطال لأندية كل دولة، عبر تجمع عدد نقاط أكبر، نظير وصول الأندية إلى مراحل نهائية بالبطولة، حتى يتمكن الدوري المحترف، من الاحتفاظ بمقاعده المشاركة.

ومع تغيير نظام البطولة إلى 3 فئات، بحيث تكون بطولة النخبة الأهم بمشاركة 24 فريقاً، والأعلى مادياً بتخصيص 12 مليون دولار للبطل، و6 ملايين للوصيف، وإجمالي مكافآت 33.2 مليون دولار لجميع الفرق المشاركة، بجانب رصد 16.9 مليون دولار لدوري أبطال آسيا2، والتي تقام بمشاركة 32 فريقاً، ويحصل البطل على مبلغ يتراوح بين 4 و6 ملايين دولار، بينما يتم تخصيص 7.6 مليون دولار لدوري التحدي الآسيوي، بمشاركة 20 فريقاً.

ووفق الوضع الحالي، تشارك الدوريات المحترفة في القارة ببطولة النخبة وبطولة دوري الأبطال 2 فقط، ولكن تعتمد اللجنة الدائمة للكرة المحترفة بالاتحاد الآسيوي، على العمل على تطوير باقي الدوريات، ونشر آليات تطبيق الاحتراف في قطاع أكبر بالقارة، وهو ما يعني إعادة صياغة لنظام التقييم لاحقاً، خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على متابعة الاستراتيجيات المحترفة التي يتم تطبيقها بمختلف الروابط المحترفة بالقارة.

وعلى الجانب الآخر، خصص الاتحاد الآسيوي 5.7 مليون دولار، للإنفاق على إدارة منصاته عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، خلال العامين المقبلين، ويملك الاتحاد الآسيوي 21.47 مليون متابع عبر إنستجرام، وفيسبوك، وإكس «تويتر سابقاً» ويوتيوب.

وقدمت منصات الاتحاد 4000 ساعة من التصوير عالي الجودة، و20 «تيرابايت» من لقطات الفيديو، وقدمت المنصات 61 مشروعاً إعلامياً، إلى جانب نشر 1631 فيديو و22 بث مباشر على امتداد العام، ويتوقع أن يطور الاتحاد عمله في إدارة تلك المنصات بالصورة الأنسب خلال 2023 و2024.