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الرياضة

«بناء الأجسام» يشارك في «الخليجية» بطموحات كبيرة

«بناء الأجسام» يشارك في «الخليجية» بطموحات كبيرة
19 أكتوبر 2023 14:36

دبي (الاتحاد)

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يشارك منتخب بناء الأجسام والفيزيك، في بطولة الخليج الأولى، والتي تُقام في البحرين يوم السبت، وغادرت البعثة عبر مطار دبي الدولي، وانخرطت في التدريبات الختامية، تمهيداً لانطلاق المنافسات.
ويتطلع لاعبو منتخبنا إلى حصد أفضل النتائج، لما يتمتعون به من مستويات فنية عالية، ويترأس البعثة أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، وتضم الجهاز الفني، بقيادة المدربين المواطنين زويد سالمين الزعابي، ومساعده سلمان عجيل، والحكم الدولي خالد الحوسنين، و18 لاعباً، وهم خالد الزرعوني، وأحمد الملا، وأحمد حسن رستم، وسعيد غلام، في بناء الأجسام، بينما يمثل المنتخب في فئة الماسترز لأكبر من 40 عاماً، خالد بخيت الفلاسي، وراشد سالم الشميلي، وفي الكلاسيك ماسترز، أحمد عبيد الملا، وفي بناء الأجسام الكلاسيك يشارك فيصل محمد الشحي، وسعيد علي عباس، وعيسى المدني، وفي الفيزيك، عمر المهيري، وأحمد عبد الرحمن، ومطر سيف الظاهري، وسيف جميل العفاد، وعلي ضاوي، وفي الماسترز فيزيك، طارق موسى مبارك، وعصام الغص، وفي الموسكلار فيزيك، ربيع سلمان الزعابي.
وثمن أحمد جوهر، رعاية ودعم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، مما مهد للوصول إلى الجاهزية الكاملة، وقال: «المشاركة في البطولة فرصة ثمينة لتعزيز الإنجازات، وفرصة مهمة للاعبي المنتخب، خاصة المنضمين حديثاً للمنافسة على المراكز الأولى، وأيضاً الوقوف على مستوياتهم البدنية والفنية، تمهيداً للمشاركة في البطولات المقبلة».

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