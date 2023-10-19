«الصقر فالكو» تميمة مونديال «المُصغرة» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن الصقر «فالكو»، تميمة بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023، التي تستضيفها الإمارة خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، ويتنافس فيها 32 منتخباً في 64 مباراة تقام على مدار 10 أيام.

ومع اشتداد الحماس قبيل انطلاق البطولة، خرج «فالكو» في جولة مجتمعية زار خلالها العديد من المدارس والمكاتب ومراكز التسوق.

وحظي «فالكو» هذا الأسبوع بترحيب حار من مئات الطلاب في رأس الخيمة، قبل أن يبدأ جولة موسعة من الزيارات المجتمعية والمدرسية في أنحاء دولة الإمارات لحشد المزيد من الزخم للبطولة قبيل انطلاقها.

ويمكن للطلاب متابعة «فالكو» أثناء حضوره جلسات تفاعلية عبر المدارس، حيث ستتاح لهم فرصة التقاط الصور معه ومعرفة المزيد عن كرة القدم المصغرة والبطولة المرتقبة، وتهدف هذه الجلسات إلى توعية الأطفال بكرة القدم المصغرة وأهمية العمل الجماعي والروح الرياضية.

يأتي اختيار شخصية الصقر لبطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023 بمثابة رمز لأهمية الحدث، حيث يتمتع هذا الطائر بأهمية ثقافية وتاريخية عميقة في دولة الإمارات مع امتلاكه سمات تتماشى مع روح البطولة، فالصقر يشتهر بسرعته ودقته وخفة حركته، وبذلك يعكس المهارات واللياقة البدنية العالية التي يبديها اللاعبون على أرض الملعب، علاوةً على ذلك، يعتبر الصقر رمزاً للوحدة والحرية والقوة المتجذرة في إرث دولة الإمارات، مما يجعله سفيراً طبيعياً لحدث رياضي عالمي يجمع المنتخبات والدول من جميع أنحاء العالم.

وكان عبدالله الشرهان، الفنان الإماراتي الموهوب من رأس الخيمة، قد اضطلع بمسؤولية تصميم «فالكو».

وتم الكشف أيضاً عن تصميم كأس البطولة، والتي حافظت على ذات الشكل المميز لكأس البطولة السابقة مع إدخال تغييرات جوهرية تجسد الروح النابضة لإمارة رأس الخيمة، وفي إشارة إلى الكثبان الرملية الساحرة في الإمارة، اكتست كأس البطولة باللون الأحمر المتألق تجسيداً للشغف المتقد بهذه الرياضة وحفاوة الضيافة التي تمتاز بها الإمارة.

وتم تصميم الكأس بدقة لتجسد روح التميز والوحدة والشغف العالمي بهذه الرياضة، وهي مصنوعة من الفولاذ اللامع مع قاعدة كريستالية رائعة لإضفاء إحساس رائع عند رفعها، يبلغ طول الكأس 70 سم، وتتميز بهيكل انسيابي أنيق تعلوه كرة ذهبية ترمز إلى الحضور العالمي لكرة القدم المصغرة والثقافات المتنوعة التي تجمعها البطولة. ومع دمج الألوان النابضة للإمارة في تصميمه، تحافظ الكأس على استمرارية مسارها بين الحاضر والمستقبل، كما هو الحال تماماً بالنسبة لبطولة كرة القدم المصغرة التي تتطور وتزداد شعبيتها مع كل نسخة جديدة.