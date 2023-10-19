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الرياضة

إيسايلا يُجهز تشكيلة جديدة لـ «البرتقالي»

إيسايلا يُجهز تشكيلة جديدة لـ «البرتقالي»
19 أكتوبر 2023 16:00

رضا سليم (دبي) 
يواصل فريق عجمان تدريباته المكثفة استعداداً لعودة دوري أدنوك للمحترفين تحت قيادة المدرب الروماني دانيال إيسايلا، الذي خلف البرازيلي كايو زاناردي، وقاد الفريق أمام الوصل في الأسبوع الخامس للدوري قبل التوقف.
ورفض إيسايلا خوض مباريات ودية، وعكف على معالجة أخطاء «البرتقالي»، التي ظهرت في أول 5 مباريات، والتي تسببت في حصول الفريق على نقطتين فقط من تعادلين، ولم يحقق أي فوز، ونال لقب الدفاع الأضعف، حتى الآن بعدما اهتزت شباكه بـ19 هدفاً.
في الوقت نفسه، تراجعت الإصابات في الفريق وكانت فترة التوقف فرصة لاستعادة المصابين، بمن فيهم الثلاثي حسين عبدالرحمن ووليد اليماحي ونادر الغندري، وهو ما يفتح الباب أمام المدرب لاختيار تشكيلة جديدة أمام البطائح في الجولة السادسة للدوري والظهور بشكل جديد والبحث عن الفوز الأول هذا الموسم.
وتبدو المشكلة واضحة في الخط الخلفي بسبب الغيابات الكثيرة وتغيير التشكيلة في كل مباراة، وهو ما تسبب في إرباك الخط الخلفي، فيما سجل الهجوم 8 أهداف في 5 مباريات، منها مباراتان لم يسجل الفريق أية أهداف.
ويتصدر المغربي وليد أزارو قمة هدافي الفريق برصيد 4 أهداف من بينهما «هاتريك» في مرمى اتحاد كلباء، ويليه علي مدن بهدفين، وهدف واحد لكل من بريستيج مبونجو وعبدالله صالح.
من ناحية أخرى، احتفل الجهاز الفني والإداري وجميع اللاعبين بفوز ماجد المزروعي عضو مجلس إدارة النادي، المشرف على الفريق الأول في انتخابات المجلس الوطني، حيث ارتدى جميع اللاعبين قمصاناً عليها عبارات التهنئة، بالإضافة إلى كيكة كبيرة عليها صورته. 

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