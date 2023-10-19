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الرياضة

منتخب اليد يكسب الصين في «تصفيات الأولمبياد»

منتخب اليد يكسب الصين في «تصفيات الأولمبياد»
19 أكتوبر 2023 17:07

 
رضا سليم (دبي) 

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فاز منتخب كرة اليد على الصين 31-30، في الجولة الثانية، من المجموعة الأولى، لتصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي تقام بالدوحة إلى 28 أكتوبر الجاري، وهو الانتصار الأول للمنتخب، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية 23-29.
ويحصل المنتخب على راحة الجمعة، على أن يعود مجدداً إلى المباريات بلقاء قطر السبت، والسعودية يوم الأحد، ويختتم الدور الأول أمام الهند يوم الاثنين.
وهنأ نبيل عاشور رئيس الاتحاد الذي حضر المباراة، اللاعبين على ما قدموه من مستوى متميز، وانتزاع الفوز الأول، والتمسك بالفرصة حتى الثواني الأخيرة، في حضور ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، رئيس البعثة والجهازين الفني والإداري. 
جاءت المباراة مثيرة، خاصة في شوطها الثاني، حيث نجح منتخب الصين في التقدم 17-14، إلا أن منتخبنا نجح في العودة، والتعادل 20-20، بفضل تألق الحارس محمد إسماعيل، في الوقوف أمام الهجمات الصينية، وتكرر التعادل مرات عدة، حتى وصلت النتيجة 30-30، في آخر 26 ثانية، ونجح دفاعنا في التصدي لهجمة، وخطف الكرة، وانتهت الهجمة المرتدة السريعة بتسجيل هدف الفوز، لتنتهي المباراة 31-30 لمصلحة منتخبنا.

الإمارات
كرة اليد
قطر
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أولمبياد باريس 2024
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