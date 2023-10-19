«الشارقة الرياضي» يستقبل وفد «الأولمبية الوطنية»



الشارقة (الاتحاد)



استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وفد اللجنة الأولمبية الوطنية، ضم فارس المطوع الأمين العام، وعبد العزيز السلمان عضو مجلس الإدارة، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي، بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس، وعبداللطيف الفردان عضو مجلس الإدارة، ونبيل محمد عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة، ومحمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير.

تعرف الوفد الأولمبي خلال اللقاء على الدور الذي يقوم به المجلس الرياضي في الشارقة التي تضم أكبر عدد من الأندية الرياضية والتخصصية، واستعراض خطط وبرامج الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي ينظمها المجلس على مدار العام، كما تفقد إدارات وأقسام المجلس وتعرف على مهام كل منها.

وقال عيسى هلال: إن المجلس حريص على التعاون والتنسيق مع مختلف الاتحادات والمؤسسات الرياضية، منها اللجنة الأولمبية، لتحقيق كل ما من شأنه أن يرتقي بمردود رياضة الإمارات.

وأشاد بمحصلة اللقاء الذي بحث تعزيز الشراكة بين الجانبين واستثمار البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها الإمارة، بفضل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقال: إن مثل هذه اللقاءات توحد الجهود وتحقق فائدة كبيرة للجانبين.

ومن جانبه، أعرب فارس المطوع عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، وأشاد بجهود المجلس على صعيد أندية الشارقة، مؤكداً أن الإنجازات الموسمية خير دليل عليها، وقال: إن اللقاء كان مثمراً، وتظهر علاماته في الخطط والبرامج المشتركة بين الجانبين في الفترة القادمة.

