الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة الرياضي» يستقبل وفد «الأولمبية الوطنية»

«الشارقة الرياضي» يستقبل وفد «الأولمبية الوطنية»
19 أكتوبر 2023 17:12

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأخطاء الدفاعية» تهدد مسيرة «الملك»!
ولي عهد الشارقة يؤكد أهمية الاطلاع على التجارب التعليمية المتقدمة


استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وفد اللجنة الأولمبية الوطنية، ضم فارس المطوع الأمين العام، وعبد العزيز السلمان عضو مجلس الإدارة، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي، بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس، وعبداللطيف الفردان عضو مجلس الإدارة، ونبيل محمد عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة، ومحمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير.
تعرف الوفد الأولمبي خلال اللقاء على الدور الذي يقوم به المجلس الرياضي في الشارقة التي تضم أكبر عدد من الأندية الرياضية والتخصصية، واستعراض خطط وبرامج الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي ينظمها المجلس على مدار العام، كما تفقد إدارات وأقسام المجلس وتعرف على مهام كل منها.
وقال عيسى هلال: إن المجلس حريص على التعاون والتنسيق مع مختلف الاتحادات والمؤسسات الرياضية، منها اللجنة الأولمبية، لتحقيق كل ما من شأنه أن يرتقي بمردود رياضة الإمارات.
وأشاد بمحصلة اللقاء الذي بحث تعزيز الشراكة بين الجانبين واستثمار البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها الإمارة، بفضل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقال: إن مثل هذه اللقاءات توحد الجهود وتحقق فائدة كبيرة للجانبين.
ومن جانبه، أعرب فارس المطوع عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، وأشاد بجهود المجلس على صعيد أندية الشارقة، مؤكداً أن الإنجازات الموسمية خير دليل عليها، وقال: إن اللقاء كان مثمراً، وتظهر علاماته في الخطط والبرامج المشتركة بين الجانبين في الفترة القادمة.
 

اللجنة الأولمبية الوطنية
الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال
آخر الأخبار
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
الأخبار العالمية
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
اليوم 16:25
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
الرياضة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
اليوم 16:22
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
«الإمارات للدراجات» الأفضل عام 2023
الرياضة
«الإمارات للدراجات» الأفضل عام 2023
اليوم 16:12
الإمارات ترسل 68 طنا مساعدات غذائية إلى قطاع غزة
علوم الدار
الإمارات ترسل 68 طنا من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة
اليوم 16:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©