دوجاري: الشعب الفرنسي لن يقبل فشل ديشامب!

أنور إبراهيم (القاهرة)

مارس الفرنسي «المخضرم» كريستوف دوجاري أحد نجوم «الديوك» في مونديال فرنسا 1998، ضغطاً حقيقياً على زميله السابق ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب، قبل 8 أشهرمن انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» بألمانيا، وطالبه بالعودة بكأس البطولة.

وقال دوجاري في حديثه ببرنامج «روتين يشتعل» على شبكة «مونت كارلو سبورت» إن منتخب فرنسا لا يواجه منافسة قوية من المنتخبات الأخرى، إذا كان في حالته الطبيعية ومستواه العالي، وأن فرنسا تتقدم بفارق كبير على الكثيرمن المنتخبات، ولهذا لن يغفر له الشعب الفرنسي إذا لم ينجح في الفوزبهذه البطولة.

غيرأن دوجاري اعترف بأنه من الممكن أن تحدث بعض المشاكل، كأن يصاب أحد نجوم الفريق مثل أنطوان جريزمان أو كيليان مبابي، وفي هذه الحالة تكون المشكلة ذهنية أكثرمنها فنية، على بقية اللاعبين.

وعلق قائلاً: لقد شاهدنا جميعاً نهائي كأس العالم الأخيرة أمام الأرجنتين، ولم يكن «الديوك» في أفضل حالاتهم في أول 70 دقيقة من المباراة، ولم تتحول «الدفة» لمصلحتهم إلا عندما تحرك مبابي وسجل أول أهدافه في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 82، واختتم أهداف فرنسا في الدقيقة 117من ركلة جزاء أخرى، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء ويفوز منتخب الأرجنتين 4-2.

وتابع دوجاري قائلاً: ما من شك في أن منتخب فرنسا قوة لا يستهان بها، ولكنه من الممكن أن يقع في مجموعة تضم منتخبات أقل موهبة ولكنها تتسم بالقوة البدنية والعدوانية التي تصل إلى حد العنف، وفي مثل هذه الحالة تواجه فرنسا مشاكل كبيرة.

واختتم دوجاري حديثه بقوله: نعم نحن الأقوى في الأحوال العادية ولكن ذلك لا يكفي دائماً لصنع الفارق، وإذا لم تفز فرنسا بالبطولة يكون ذلك بمثابة «فشل حقيقي»، بالنظر إلى قوة الفريق واكتمال صفوفه وامتلاكه «دكة بدلاء» عامرة بالنجوم.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائيات «يورو 2024» بعد فوزه 2-1 على منتخب هولندا على ملعبه «يوهان كرويف أرينا» بأمستردام، وقطع تذكرة التأهل مبكراً.

يذكرأن البطولة ستقام في ألمانيا خلال الفترة من الجمعة 14 يونيو إلى الأحد 14 يوليو 2024.