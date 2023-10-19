اتحاد كلباء يكسب الشارقة في الدقيقة 96

علي معالي (الشارقة)

حقق اتحاد كلباء أولى مفاجآت «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بالفوز على الشارقة «حامل اللقب» بملعبه 3-2، في ذهاب ربع النهائي، تقدم «الملك» بهدف ماجد سرور، في الدقيقة 11 دقيقة، ويرد «النمور» بهدفي دانييل بيسا، وأندريس فومبيرجر، في الدقيتين 50 و52، ويتعادل تيجالي للشارقة في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 96، يرجح فيليب كيس كفة الضيوف بالهدف الثالث «القاتل».

شهد الشوط الأول إصراراً كبيراً من الفريقين على الفوز، وتقدم الشارقة في النتيجة، بهدف ماجد سرور، في الدقيقة11، من صناعة عبدالعزيز الكعبي، وجاء ترجمة لسيطرة «الملك» حتى منتصف الشوط، وعاد «النمور» إلى اللقاء، وأحرز هدفاً ألغاه الحكم للتسلل.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع كوزمين مدرب الشارقة، بالمهاجم موسى ماريجا بدلاً من كايو لوكاس الذي غاب خلال أول 45 دقيقة، وماجد راشد بدلاً من ماجد سرور، ويسجل «النمور» هدفين سريعين، الأول بتسديدة صاروخية رائعة، من دانييل بيسا في الدقيقة 50، والثاني بعدها بدقيقتين، بتوقيع أندريس فومبيرجر، مستغلاً أخطاء الدفاع، ويرد تيجالي بهدف التعادل برأسية محكمة، إثر تمريرة حمد فهد، في الدقيقة 80، ويرجح فيليب كيس كفة اتحاد كلباء بالهدف الثالث، في الدقيقة 96.