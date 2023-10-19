«الزعيم» يعود بـ«النصر» من معقل «العميد»

معتصم عبدالله (دبي)

عاد «الزعيم» بـ«النصر» أمام مضيفه «العميد» 2-0، على استاد آل مكتوم، ضمن ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وسجل «ثنائية» الضيوف عبدالكريم تراوري في الدقيقة 28، وماتياس بلاسيوس في الدقيقة 61، وقطع «الزعيم» الذي ثأر لخسارته الأولى في الموسم 0-1، أمام ذات المنافس، منذ أسبوعين في «الجولة الخامسة» للدوري، أكثر من نصف الطريق إلى «مربع الذهب»، في انتظار مباراة الإياب على استاد هزاع بن زايد.

وافتتح العين التسجيل برأسية عبدالكريم تراوري في الدقيقة 28، مترجماً عرضية القائد بندر الأحبابي، وهو الهدف الأول للمالي «المقيم»، في مباراته السادسة مع الفريق الأول لـ«الزعيم».

وأضاف الإيطالي ماتياس بلاسيوس الهدف الثاني لـ«الزعيم» في الدقيقة 61، مستفيداً من تمريرة المغربي سفيان رحيمي التي وضعته في مواجهة المرمى.

وانطلقت مواجهات ربع النهائي، بتكبد الشارقة الخسارة الأولى في مباريات «الديربي»، على صعيد «كأس الرابطة»، أمام ضيفه اتحاد كلباء 2-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «الملك»، وتقدم «أصحاب الأرض» بهدف ماجد سرور، في الدقيقة 11، ويرد «النمور» بهدفي دانييل بيسا، وأندريس فومبيرجر، في الدقيقتين 50 و52، ويتعادل تيجالي للشارقة في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 96، يرجح فيليب كيس كفة الضيوف بالهدف الثالث «القاتل».