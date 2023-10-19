حوراء العجمي: الفتيات أفضل من الرجال في «الكاراتيه»!

علي معالي (دبي)

تعيش حوراء العجمي لاعبة منتخب الكاراتيه، طفرة ونقلة نوعية، حيث تحتل حالياً المركز الـ 27 عالمياً في وزن 50 كجم، حيث كان التصنيف السابق لها منذ أسابيع الـ 42، لتحدث الطفرة الأخيرة التي وضعتها في ترتيب متميز، ولتؤكد حوراء أن الفتاة الإماراتية قادرة على أن تكون في مصاف بطلات العالم، وهو ترتيب من الممكن أن يتحسن خلال الفترة المقبلة. وتوجت الكاراتيه في الألعاب الآسيوية الأخيرة بالميدالية البرونزية، التي حصلت عليها حوراء العجمي، لترسم اللاعبة لنفسها طريقاً نحو القمة على مستوى «القارة الصفراء».

وفي حوار مع «الاتحاد»، أكدت حوراء العجمي، أن الميدالية الذهبية هدفها المقبل في «الألعاب الآسيوية»، وأنها ترتب أوراقها من الآن، لكي تصل إلى القمة، حيث استطاعت خلال 12 عاماً عاشتها وتعيشها اللاعبة بين جنبات الكاراتيه، أن تضع لنفسها اسماً مرموقاً، محلياً وعربياً وخليجياً وقارياً وكذلك في الترتيب العالمي بين الكبار.

وقالت حوراء العجمي إنها تعشق اللعبة في المقام الأول، ورأت أنها الطريق الأفضل، رغم أنها لم تكن في مخططها وهي طفلة، حيث لعبتها بالصدفة، وقالت: «الكاراتيه ليست لعبة مربحة مادياً، ولا تسهم في الثراء، مثل حال أغلب الرياضات الفردية، ومع كل ذلك أبذل قصارى جهدي وتركيزي معها حباً فيها، وسعادتي الكبرى تغمرني عندما أصعد على منصات التتويج في المحافل الخارجية ويُعزف النشيد الوطني لبلادي».

وأضافت: «بعد الفوز بالميدالية البرونزية في «الألعاب الآسيوية» بالصين، أفكر وأخطط من الآن إلى كيفية الوصول إلى «الذهبية» في الدورة المقبلة، فهي هدفي المنشود في ظل الاهتمام الذي نجده حالياً، لما يقدمه لنا اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والذي تعيش اللعبة معه طفرة كبيرة لمساهماته الرائعة في إحداث الطفرة الحالية والنتائج المميزة التي نحققها جميعاً».

وأضافت: «نلاحظ النتائج المتميزة في الوقت الراهن للفتيات على حساب الرجال، ولهذا أسباب مختلفة، أهمها أن الفتيات أكثر تفرغاً من الرجال، الذين ينقطعون فترات طويلة عن التدريبات والبطولات، بسبب مهم وضروري وهو الخدمة الوطنية، والتي نعتبرها جميعاً شرفاً كبيراً، وهناك أكثر من لاعبة سيكون لها مستقبل بارع مع الكاراتيه من هذا الجيل، مثل فاطمة خصيف وسارة العامري، حيث نشكل معاً ثلاثياً قوياً لمستقبل الكاراتيه، ولدينا هدف واحد، وهو الترابط بينا، مع مدربنا وحيد حسيني الذي نعتبره سر من أسرار تألقنا».

وقالت: «أسرتي وبالأخص أمي التي أعتبرها مصدر إلهامي، من أكبر الداعمين لي، ودورها مؤثر في حياتي، ولعبت لـ 3 أندية، بدأت مع شباب الأهلي والنصر، ومنه إلى نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وللأخير دور بارز في مشواري، وسبب تألقي».

مستقبل اللعبة

قالت حوراء العجمي: «لدينا عناصر متميزة من اللاعبين واللاعبات، وأرى فيهم الأبطال العالميين، ولكن يحتاجون إلى الدعم لتطويرهم».

قرار الاعتزال

ترى حوراء العجمي أن اعتزال الكاراتيه من الممكن أن يكون من منتصف الثلاثينيات، وهذا الأمر يعتمد على اللاعب نفسه، ويختلف من فرد إلى آخر على حسب قدرته على العطاء والمواظبة على التدريبات.

ماجستير التحكيم

قالت حوراء العجمي: «أطمح إلى الحصول على ماجستير التحكيم في القانون، بعد ذلك أتوجه إلى التحكيم الرياضي، وأن أُصبح محكمة في مركز الإمارات للتحكيم الرياضي»