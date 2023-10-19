«ديربيان» على «صفيح ساخن»

مراد المصري (دبي)

يستكمل اليوم ذهاب ربع نهائي كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بمباراتي «ديربي» تجمعان شباب الأهلي مع الوصل، على استاد راشد في دبي، والجزيرة مع الوحدة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويتطلع شباب الأهلي الذي يستهل مشواره من ربع النهائي، بحكم أنه بطل «دوري أدنوك للمحترفين»، للمضي قدماً في البطولة «المفضلة» لديه، بحكم أنه الأكثر تتويجاً في 5 مناسبات، ويتسلح بمعنويات مرتفعة بعد البداية الإيجابية للموسم، بعدما تصدر ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، من دون أي خسارة، بعد مرور 5 جولات، فيما يسعى الوصل لتأكيد الأداء القوي في الدور الأول للمسابقة، عندما حقق أكبر فوز في تاريخ البطولة، عقب تفوقه على حتا بـ «سباعية»، قبل التعادل 3-3 إياباً، مما يعني أنه أحرز 10 أهداف، كما أنه على غرار شباب الأهلي لم يعرف الخسارة في الدوري إلى الآن.

وستكون المواجهة بـ «صبغة» صربية بوجود المدربين ماركو نيكوليتش مع شباب الأهلي، وميلوش مع الوصل، حيث يدرك كل منهما أهمية الخروج بنتيجة إيجابية في المباراة، من أجل إكمال المشوار، ويعتمد نيكوليتش على الكتيبة المتميزة من اللاعبين الذين يتأهبون لمواصلة الأداء القوي، حيث ظهروا بمستوى إيجابي في «الودية» التي تفوق فيها الفريق على تركمانستان 4-1 منذ أيام، فيما اكتفى الوصل بخوض التدريبات، من دون لعب أي تجربة، خلال فترة التوقف الدولي.

وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى لقاء «ديربي» يتميز دائماً بالإثارة بين الجزيرة والوحدة، مع طموح كل منهما لمعانقة اللقب مرة أخرى، ورسم الابتسامة على وجوه الجماهير، بعد البداية التي حملت بعض التعثرات لهما، قبل أن يستعيدان إيقاعهما بشكل أفضل.

ويتطلع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة إلى الاستفادة من عامل الثقة التي منحته إياها الإدارة الجديدة، واستخراج أفضل ما لدى المجموعة الحالية لبلوغ «مربع الذهب»، فيما يدرك الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة، أن الفوز مطلب حيوي، لأن المباراة تقام على ملعبه، ويحاول «المزج» بين عاملي الخبرة وحيوية الشباب في التشكيلة.

وسبق أن حقق الجزيرة اللقب مرة واحدة عام 2010، وحل وصيفاً عامي 2013 و2014، فيما حصد الوحدة اللقب مرتين عامي 2016 و2018، وحل وصيفاً عامي 2009 و2019.

تفوق

لم يعرف الجزيرة الخسارة في 10 لقاءات سابقة أمام الوحدة في البطولة، ليكون «فخر أبوظبي» العقدة لـ «العنابي» في المسابقة، وفي هذه المباريات، حقق الجزيرة 7 انتصارات والتعادل 3 مرات، وسجل الجزيرة 21 هدفاً في شباك منافسه، مقابل 7 أهداف للوحدة.

ذكريات

سبق أن فاز الوصل على شباب الأهلي، في أول مباراة بينهما في البطولة، على استاد راشد عام 2010، وبعدها لم يخسر «الفرسان» على أرضه خلال 5 لقاءات أمام «الإمبراطور»، وانتزع 3 انتصارات وتعادلين، وإجمالاً في 12 مباراة بين الفريقين في المسابقة، يتفوق شباب الأهلي بستة انتصارات، مقابل 3 مرات للوصل، والتعادل 3 مرات.

واللافت أن اللاعبين المواطنين سجلوا جميع أهداف الوصل الـ 13، في شباك شباب الأهلي خلال المواجهات السابقة