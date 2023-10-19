قرية بوذيب تُدشِّن موسم القدرة بسباقين تأهيليين

أبوظبي (الاتحاد)

تُدشِّن قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، صباح اليوم، موسم القدرة الجديد «2023-2024» بسباقين تأهيليين، الأول لمسافة 40 كلم، والثاني لمسافة 81.20 كلم، بمشاركة كبيرة من الإسطبلات وأندية الفروسية التي تسعى لتأهيل خيولها في مستهل الموسم.

وتقام الفعاليات تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتم تقسيم سباق الـ 81.20 كلم، إلى 3 مراحل، تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان البنية 30.10 كلم، والمرحلة الثانية باللون الأزرق لمسافة 30.80 كلم، بينما تبلغ مسافة المرحلة الثالثة والأخيرة 20.30 كلم، وتم ترسيمها باللون الأبيض، ويتكون سباق الـ 40 كلم من مرحلة واحدة تم ترسيمها باللون البني.

وسيتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة وفق شروط السباق، ووضعت اللجنة كذلك عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن الحد الأدنى لعمر الجواد 5 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 56 نبضة بالدقيقة.

وتنظم قرية بوذيب مجموعة متنوعة من السباقات، تغطي كل فئات القدرة ابتداءً من البطولات الكبرى لمسافة 160 كم، ومسافة 120 كم إلى السباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

ومن أبرز الفعاليات التي تستضيفها قرية بوذيب للقدرة، مهرجان المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومهرجان كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، والذي يضم سباقاً للسيدات، وآخر للإسطبلات الخاصة، بالإضافة إلى سباق دولي لمسافة 120 كلم. وكانت قرية بوذيب قد استضافت 14 سباقاً خلال الموسم «2022 – 2023» شملت جميع الفئات من سباقات مفتوحة، وسيدات، وإسطبلات خاصة، وشباب وناشئين، هذا بالإضافة إلى 16 سباقاً تأهيلياً لمختلف المسافات.

من جانبه، أكد محمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، اكتمال الاستعدادات كافة لاستقبال سباقات الموسم الجديد «2023-2024» بميادين قرية بوذيب.

وأضاف أن قرية بوذيب العالمية للقدرة جاهزة لاستقبال سباقات الموسم وفقاً لأعلى المعايير التي تضمن سلامة الفرسان والخيول، لافتاً إلى تمام الجاهزية لاستضافة افتتاح الموسم عبر السباقين التأهيليين.

وقال إن قرية بوذيب أصبحت من أهم ميادين القدرة، بما توفره من بنية تحتية فريدة، بالإضافة إلى تنوع سباقاتها والتي تشمل مختلف الفئات، كما تفرد القرية أيضاً مجموعة منوعة من السباقات التأهيلية لمختلف المسافات.