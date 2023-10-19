«الثقافة والسياحة» و«يو إف سي» تمددان الشراكة إلى 2028

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«يو إف سي»، جزء من مجموعة TKO القابضة، تمديد شراكتهما الحالية إلى عام 2028، والتي تنظم «يو إف سي» بموجبها إحدى فعالياتها ذات الأرقام المُميزة سنوياً في العاصمة، على أن تتضمن نزالات حاسمة على لقب البطولة. وتمتد الشراكة لتشمل أيضاً إقامة فعاليات «ليلة النزال» إضافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

رسخت «يو إف سي» علاقتها الوطيدة طويلة المدى مع أبوظبي، مع تنظيم 18 فعالية في المنطقة منذ عام 2010.

ووقعت المؤسسة اتفاقية شراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في عام 2019، والتي شهدت استضافة العاصمة الإماراتية أبرز نجوم رياضات الفنون القتالية المختلطة، بمن فيهم حبيب نور محمدوف، بطل العالم السابق للوزن الخفيف الذي دافع عن لقبه بنجاح في نزالات عديدة في أبوظبي؛ وكونور ماكجريجور، بطل العالم السابق في وزنّين، وإسرائيل أديسانيا، المتحدي الأول على اللقب والبطل السابق للوزن المتوسط.

وفي إطار الاتفاقية، احتضنت أبوظبي 9 من فعاليات «يو إف سي»، بمشاركة ألمع المواهب العالمية، والتي استمتع بها الجمهور من مختلف أنحاء العالم، وساعدت على نمو شعبية هذه الرياضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «حقق تنظيم بطولات (يو إف سي) سنوياً في أبوظبي زخماً كبيراً، مستقطباً جمهور الفنون القتالية المختلطة إلى الإمارة لمتابعة أهم وأفضل نزالاتها، وعلى مدار السنوات الماضية، مهدت الشراكة الطريق لتعزيز حضور (يو إف سي) على الساحة الدولية، بالتزامن مع تكريس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضات النزال، ويؤكد تمديد الاتفاقية قدرتنا على استضافة أبرز البطولات والفعاليات التي تُلبي تطلعات مجتمعنا وزوارنا على حد سواء، وتمنحهم المزيد من التجارب المفعمة بالحماس والترفيه، ونمضي في تعميق أطر شراكتنا مع (يو إف سي)، ومواصلة نهج الابتكار، بما يسهم في دفع نمو هذه الرياضة في الإمارات والمنطقة».