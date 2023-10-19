«ترايثلون السيدات» يتصدر «فعاليات دبي»

دبي (الاتحاد)

تشهد دبي تنظيم 14 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية، في عطلة نهاية الأسبوع، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتتوزع على مختلف المناطق والأحياء، لتشعل الحماس بين فئات المجتمع كافة وجميع الجنسيات، للاستمتاع بممارسة الرياضة، يتصدرها ترايثلون دبي للسيدات، وسباق نيون للجري الليلي، والفعالية الوردية للتجديف الواقف.

وينطلق ترايثلون دبي للسيدات، صباح الأحد، بمشاركة نسائية واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، يتنافسن في السباحة والجري والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومتراً، ضمن ثلاث فئات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة.

ويقام سباق نيون للجري الليلي في حي دبي للتصميم 22 أكتوبر، ويتنافس المشاركون في مسافات 3 و5 و10 كيلومترات في مسارات تنيرها أضواء النيون مع الأضواء التي يحملها المتسابقون، وتقام الفعالية الوردية للتجديف الواقف في شاطئ نادي ريفيرا بجزيرة النخلة، والذي يقام بمناسبة التوعية بسرطان الثدي.

وتستضيف دبي أيضاً نخبة من ألمع مواهب التنس الشابة من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في «بطولة دبي باول للتنس»، وهي إحدى جولات بطولة «تن برو الدولية»، وتنطلق 22 أكتوبر بملاعب أكاديمية راكيت، بمشاركة 330 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 50 دولة، ويتنافسون في 7 فئات عمرية.

وتتواصل الدورة العمالية الخامسة الأكبر من نوعها التي تقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر إلى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 رياضة.

وتقام بطولة الرجبي الدولي «دبليو إكس في 3» باستاد ذا سفنز إلى 28 أكتوبر، وتختتم اليوم بطولة الإمارات للتزلج الحر في قاعة سكي دبي بـ «مول الإمارات»، كما تختتم الأحد بطولة كأس البادل للأكاديميات في خيمة دانوب، وتختتم غداً تصفيات كأس مينا للناشئين بنين تحت 16 سنة بمنطقة جبل علي.