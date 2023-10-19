الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أميركا تنفرد بصدارة «مونديال الجولف» في أبوظبي

المنتخب الأميركي انفرد بصدارة الترتيب (الاتحاد)
20 أكتوبر 2023 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أبوظبي تفتح أبواب المجد أمام نجوم «مونديال الجولف»
البولندي ميرونك يترقب «مونديال الجولف» في أبوظبي

انفرد منتخب أميركا بصدارة الترتيب، بعد نهاية الجولة الثانية التي أقيمت، أمس، في نادي أبوظبي للجولف، في «النسخة 33» لكأس أيزنهارو، لبطولة العالم لفرق الهواة الجولف، التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. ويستضيف اتحاد الجولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية مع بطولة الرجال «كأس أيزنهاور» التي تستمر إلى 21 أكتوبر الجاري، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» من 25 إلى 28 أكتوبر.
نجح المنتخب الأميركي من «فض الشراكة» مع نظيره الفرنسي، بعدما أنهى الجولة الثانية بمجموع 16 ضربة تحت المعدل، بمجموع 272 ضربة، لكن المنتخب الفرنسي أبقى المنافسة مشتعلة، بعدما أنهى بدوره الجولة برصيد 15 ضربة تحت المعدل، في المركز الثاني، بفارق ضربة واحدة عن المنتخب الأميركي بمجموع 273 ضربة.
دخل منتخب الصين على خط المنافسة، بعدما تقدم ليشارك فرنسا المركز الثاني، برصيد 15 ضربة تحت المعدل بمجموع 273 ضربة، بعدما تواجد في المركز الثامن في الجولة الأولى.
وتمسك منتخب أستراليا بالمركز الرابع، بعدما أنهى الجولة الثانية برصيد 14 ضربة تحت المعدل بمجموع 275 ضربة، وتساوى معه منتخب التشيك الذي تقدم بنفس الرصيد، بعد أداء قوي في الجولة الثانية تقدم من خلاله 6 مراكز.
من جانبه، تحسن أداء منتخبنا الذي أنهى الجولة الثانية، بواقع 9 ضربات فوق المعدل، بعدما سجل في اليوم الأول 11 ضربة فوق المعدل، ليصبح إجمالي رصيده 20 ضربة فوق المعدل، مع اكتساب اللاعبين المشاركين خبرة من الاحتكاك مع أفضل اللاعبين الهواة في العالم المتواجدين في هذا الحدث.

منتخب أميركا
نادي أبوظبي للجولف
آخر الأخبار
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
الرياضة
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
اليوم 16:27
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
الأخبار العالمية
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
اليوم 16:25
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
الرياضة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
اليوم 16:22
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
«الإمارات للدراجات» الأفضل عام 2023
الرياضة
«الإمارات للدراجات» الأفضل عام 2023
اليوم 16:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©