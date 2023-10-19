أميركا تنفرد بصدارة «مونديال الجولف» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

انفرد منتخب أميركا بصدارة الترتيب، بعد نهاية الجولة الثانية التي أقيمت، أمس، في نادي أبوظبي للجولف، في «النسخة 33» لكأس أيزنهارو، لبطولة العالم لفرق الهواة الجولف، التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. ويستضيف اتحاد الجولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية مع بطولة الرجال «كأس أيزنهاور» التي تستمر إلى 21 أكتوبر الجاري، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» من 25 إلى 28 أكتوبر.

نجح المنتخب الأميركي من «فض الشراكة» مع نظيره الفرنسي، بعدما أنهى الجولة الثانية بمجموع 16 ضربة تحت المعدل، بمجموع 272 ضربة، لكن المنتخب الفرنسي أبقى المنافسة مشتعلة، بعدما أنهى بدوره الجولة برصيد 15 ضربة تحت المعدل، في المركز الثاني، بفارق ضربة واحدة عن المنتخب الأميركي بمجموع 273 ضربة.

دخل منتخب الصين على خط المنافسة، بعدما تقدم ليشارك فرنسا المركز الثاني، برصيد 15 ضربة تحت المعدل بمجموع 273 ضربة، بعدما تواجد في المركز الثامن في الجولة الأولى.

وتمسك منتخب أستراليا بالمركز الرابع، بعدما أنهى الجولة الثانية برصيد 14 ضربة تحت المعدل بمجموع 275 ضربة، وتساوى معه منتخب التشيك الذي تقدم بنفس الرصيد، بعد أداء قوي في الجولة الثانية تقدم من خلاله 6 مراكز.

من جانبه، تحسن أداء منتخبنا الذي أنهى الجولة الثانية، بواقع 9 ضربات فوق المعدل، بعدما سجل في اليوم الأول 11 ضربة فوق المعدل، ليصبح إجمالي رصيده 20 ضربة فوق المعدل، مع اكتساب اللاعبين المشاركين خبرة من الاحتكاك مع أفضل اللاعبين الهواة في العالم المتواجدين في هذا الحدث.