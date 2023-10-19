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الرياضة

24 فريقاً في دوري الأكاديميات بعجمان

24 فريقاً في دوري الأكاديميات بعجمان
20 أكتوبر 2023 00:43

رضا سليم (عجمان)

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ينظم مركز كواترو الرياضي في عجمان النسخة الأولى من «دوري بوكاري سوت» للأكاديميات الخاصة من 28 أكتوبر الجاري إلى يناير 2024، وذلك بمشاركة فرق الفئة العمرية 14 سنة، وهم مواليد 2010 -2011، والفئة 12 سنة مواليد 2012- 2013، وتتضمن كل فئة عمرية 3 مجموعات وكل منها 4 فرق، وبالتالي يصبح المجموع 24 فريقاً، بواقع 12 فريقاً لفئة 14 سنة، و12 فريقاً لفئة 12 سنة، ويُسمح بمشاركة جميع الفرق من مختلف الأكاديميات في الدولة. 
جاء الإعلان عن البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة بمركز الإبداعي بعجمان، وحضره عبدالعزيز عبدالله مدير مركز كواترو الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمود بسيوني ممثل شركة بوكاري سوت، وسالم خلفان مدير البطولة، وعدد من ممثلي الفرق. 
وقال عبدالعزيز عبدالله: هدف البطولة هو منح اللاعبين الذين لا يحصلون على فرصة اللعب التنافسي، وممارسة كرة القدم، وبناء جسور التعاون والتعارف بين مختلف الفرق واللاعبين، والمباريات تقلم خلال يوم أو يومين على الأكثر، خلال العطلة الأسبوعية، والافتتاح 28 أكتوبر الجاري، وينتهي الدور التمهيدي 19 نوفمبر، وتتوقف البطولة اعتباراً من 20 نوفمبر لإتاحة الفرصة للطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول.
وأضاف: البطولة تستأنف مرة أخرى 16 و17 ديسمبر، بمباريات التصفيات المؤهلة إلى ربع النهائي، وتعود المنافسات 6 يناير 2024 بمباراتي نصف النهائي، ومباراتا ختام الفئتين العمريتين 13 يناير، وهناك جوائز لنجوم البطولة، حسب خانات الملعب للفئتين، وأيضاً تدرس اللجنة المنظمة مراعاة الحضور الجماهيري العائلي، ويتم توفير رعاية خاصة بالجماهير وأسر اللاعبين، إلى جانب توفير رعاية لنجوم المباريات.
وقال محمود بسيوني: هدفنا توعية النشء والشباب بتعويض السوائل، وكان أمامنا أكثر من عرض لتنظيم البطولة مع جهات أخرى، واخترنا مركز كواترو الرياضي، لأن منشآته ومرافقه تمتاز بالكفاءة والجودة. 

عجمان
مركز كواترو الرياضي
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