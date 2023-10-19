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الرياضة

الرجبي ينظم مهرجان فتيات المدارس

الرجبي ينظم مهرجان فتيات المدارس
20 أكتوبر 2023 00:45

دبي (الاتحاد)

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نظم اتحاد الرجبي مهرجان الطالبات المراحل الأولى والثانية والثالثة، في مدارس الفتيات الحكومية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وأقيمت المبادرة على هامش بطولة «WXV3» الدولية للسيدات بفئة 15 لاعبة، بمشاركة 6 منتخبات عالمية، بملاعب طيران الإمارات «ذا سيفينز» وتستمر إلى 28 أكتوبر الجاري. 
 ويأتي المهرجان الذي تشارك فيه 1200 طالبة، ويمتد على مدار 3 أسابيع، ضمن جهود الاتحاد ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لتعزيز رياضة الرجبي بين الفتيات، وتشجيعهن على المشاركة في الرياضة الرائعة، ويتضمن كل مهرجان ورش عمل وتدريبات أساسية لرياضة الرجبي، بالإضافة إلى مباريات ودية بين الطالبات.
 سيكون لهذا الحدث الرياضي الكبير تأثير إيجابي، على تعزيز الوعي برياضة الرجبي بين الشابات، وتشجيعهن على الاستمرار في ممارسة الرياضة.
وقالت فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة التوازن بين الجنسين: «هناك جهود كبيرة يقوم بها الاتحاد، لتعزيز رياضة الرجبي بين طلاب وطالبات المدارس، من خلال برنامج مسار اللاعب الإماراتي، بالتعاون مع بنك HSBC، وتم خلال هذه الجهود تعيين مجموعة من المشرفين والمشرفات المتخصصين، لتطوير وتعزيز هذه الرياضة داخل المدارس، بهدف تعليم الطلاب والطالبات فنون الرجبي وتشجيعهم على ممارستها».
وأعربت فريدون عن سعادتها بتنظيم المهرجانات الرياضية المخصصة للفتيات، مشيرة إلى أهمية هذه الفعاليات لتعريف الفتيات برياضة الرجبي وتشجيعهن على المشاركة فيها، وهذه المهرجانات لها أثر إيجابي في زيادة عدد الفتيات اللاتي يمارسن الرجبي في الإمارات، وهو الالتزام بتعزيز الرياضة وتشجيع الجميع، على ممارسة الأنشطة الرياضية، وهو ما يعكس رؤيتنا لتعزيز التوازن بين الجنسين في ميدان الرياضة، وملتزمون بتمكين الفتيات وتحفيزهن على تحقيق إمكاناتهن الكامنة في الرياضة».

الرجبي
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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