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الرياضة

فاجيولي.. علاج «المقامرة»!

فاجيولي.. علاج «المقامرة»!
20 أكتوبر 2023 08:25

روما (رويترز)

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قال يوفنتوس الإيطالي إنه يقدم دعماً كاملاً للاعبه نيكولو فاجيولي، بعد تأكيد الاتحاد الإيطالي، بدء تنفيذ إيقافه لمدة 7 أشهر، بسبب انتهاك قواعد المراهنة على المباريات.
وأعلن الاتحاد الإيطالي العقوبة يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يؤكد أن الإيقاف بدأ 19 أكتوبر، مما يعني أن اللاعب قد يعود بنهاية الموسم.
وأكد الاتحاد أيضاً أن فاجيولي يخضع لجلسات علاج من المقامرة لمدة 6 أشهر على الأقل.
وقال يوفنتوس في بيان «أحيط النادي علماً بالبيان الصحفي الرسمي الصادر عن الاتحاد الإيطالي، ويؤكد دعمه الكامل لنيكولو فاجيولي في التعامل مع الأمر».
وأضاف «نقدم الدعم اللازم للاعب في تنفيذ الخطة العلاجية المشار إليها، وكما هو منصوص عليه صراحة في اللائحة، نتعاون مع الاتحاد لتحديد المواعيد المقررة».
وعبر يوفنتوس عن قناعته بقدرة اللاعب على العودة بنجاح، بمجرد انتهاء الإيقاف، بدعم من النادي وزملائه وعائلته والمختصين الذين يساعدونه.
وأكد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن لاعب الوسط ساندرو تونالي يخضع أيضاً للتحقيق بسبب المراهنة.
في الوقت ذاته، قال نادي روما إن التقارير حول التورط المزعوم للاعب الوسط نيكولا زاليفسكي، والمهاجم ستيفان الشعراوي في تحقيقات المراهنة، أضرت بسمعة اللاعبين.
وأضاف النادي الإيطالي في بيان «النادي لديه ثقة كاملة في نيكولا وستيفان اللذين أكدا أنه لا علاقة لهما بهذا الأمر».

إيطاليا
يوفنتوس
روما
نيوكاسل يونايتد
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