رسالة من نابولي إلى جارسيا!

روما (أ ف ب)



أكد أوريليو دي لورنتيس، رئيس ومالك نابولي الإيطالي، أنه لم يفكر في إقالة مدرب الفريق الفرنسي رودي جارسيا خلال فترة التوقف الدولي.

وقال دي لورنتيس في مؤتمر صحفي في مقر تدريبات النادي «بعد الهزيمة أمام فيورنتينا 3-1 على أرضه في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي، قرأت كل شيء وأي شيء».

وأضاف «إذا كانت هناك أخطاء، فأنا أتحمل المسؤولية عنها، وبالتالي لا أفكر بتغيير المدرب، وقلت لجارسيا مباشرة (واصل القيام بما تفعله ولا تقلق)، الجميع يرتكب أخطاء، وآمل ألا تتكرر مرة أخرى«، قبل أن يضيف «في هذه الحالة، هو يحظى بدعمنا».

ويحتل نابولي، المتوج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، تحت قيادة مدربه السابق لوتشانو سباليتي، المركز الخامس في الترتيب، بفارق سبع نقاط عن المتصدر ميلان.

تلقى الفريق بإشراف جارسيا 3 هزائم جميعها على أرضه، بينها اثنتان في الدوري، وواحدة امام ريال مدريد الإسباني 2-3.

وخلال النافذة الدولية، التقى دي لورنتيس مع أنتونيو كونتي الذي لا يشرف حالياً على أي فريق، منذ إقالته من تدريب توتنهام الإنجليزي في مارس الماضي، لكنه أكد أنه لم يعرض عليه تدريب نابولي، وقال في هذا الصدد «منذ أن التقينا في نفس المكان لقضاء عطلة في جزر المالديف، قبل بضع سنوات، بقينا على اتصال، والباقي مجرد ثرثرة تهدف إلى إضعاف ألشخص المسؤول عن الفريق حالياً وهذا أمر يزعجني».

وقال: تغيير المدرب دائماً ما يكون بمثابة صدمة، ومن ثم، لا يوجد الكثير من المدربين الذين يعتمدون طريقة 4-3-3 مع دفاع عالٍ».