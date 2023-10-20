نابولي وأوسيمين .. «العلاقة المسممة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن العلاقة بين نابولي الإيطالي، والمهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين هداف الفريق، ونجمه الأول «تسممت»، ووصلت أدنى درجاتها هذا الموسم، بعد «الفيديوهات» التي بثها النادي عبر حسابه على «تيك توك»، وسخرت من أوسيمين لمجرد إضاعته ضربة جزاء، في مباراة فريقه أمام بولونيا ضمن الدوري الإيطالي «الكالشيو»، عندما ألح في طلب تسديدها ولكنه أهدرها.

وكشف أوريليو دي لورنتيس رئيس النادي النقاب عن أن المفاوضات الخاصة بتجديد عقد اللاعب توقفت تماماً، وألمح إلى أنه قد يرحل بنهاية الموسم.

وكانت إدارة نابولي دخلت في مباحثات مع أوسيمين، من أجل تمديد عقده، في الوقت الذي يقف فيه «طابور طويل» من الأندية الكبرى، ومنها ريال مدريد وتشيلسي، وعدد من الأندية السعودية وأخرى، في انتظار النتيجة، من أجل الحصول على خدماته.

ويرتبط أوسيمين مع نابولي بعقد حتى «صيف 2025»، ويأمل الإيطاليون في أن يبقى أوسيمين معهم لأطول فترة ممكنة.

وشددت إدارة نابولي على حقيقة أنها لا تنوي مضايقة أوسيمين أو إزعاجه برسائلها على شبكات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى إنها حذفت «الفيديوهات» المسيئة للاعب، بعد الانتقادات الواسعة التي طالتها.

وقال دي لورينتس في تصريحات لموقع «ياهو سبورت»، إنه يأمل ألا تؤثر هذه الأحداث على استئناف المفاوضات الخاصة بتجديد عقده.

ومن جانبه، هدد وكيل أوسيمين باللجوء إلى القضاء ضد النادي بسبب هذه الرسائل، ونصح أوسيمين بإلغاء وجود نابولي عبر حسابه على إنستجرام.

وكان النادي أصدر وقتها بياناً رسمياً يعتذر فيه عن الواقعة، عندما عرف أن اللاعب ينوي اتخاذ خطوات قانونية في هذا الصدد، وأكد البيان أن النادي لم يرغب على الإطلاق في الإساءة إلى نجمه الأول الذي يعتبره كنزاً للفريق، بدليل أنه رفض التفريط فيه خلال «الميركاتو الصيفي»، رغم العروض الكثيرة المغرية التي جاءته من أندية كبرى.

بدأ أوسيمين المولود في 29 ديسمبر1998، مسيرته الاحترافية في فولفسبورج الألماني 2017-2019، ومنه إلى رويال شارلروا البلجيكي، وليل الفرنسي 2019-2020، واستقر أخيراً في نابولي 2020، وأسهم في فوزه ببطولة الدوري الإيطالي، بعد 33عاماً من الغياب، ولعب لمنتخبي تحت 17 و23 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2017.