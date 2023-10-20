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الرياضة

هاردن وفيلادلفيا.. «الخلاف العميق»!

هاردن وفيلادلفيا.. «الخلاف العميق»!
20 أكتوبر 2023 10:13

 
واشنطن (أ ف ب) 

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استمرّ الخلاف بين جيمس هاردن، وفريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، بعدما غاب النجم «34 عاماً» عن التدريبات للمرة الثانية توالياً، مما يترك الشكوك حول وجوده معه عند انطلاق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وتطرّق فيلادلفيا إلى «أسباب شخصية» لتبرير غياب هاردن الذي لم يشارك في أي مباراة تحضيرية للموسم الجديد، ويستهل فيلادلفيا مشواره في الموسم الجديد، بمواجهة مضيفه ميلووكي باكس الخميس المقبل.
ودخل هاردن الذي انتقل إلى فيلادلفيا في فبراير 2022، قادماً من بروكلين، في خلاف مع رئيس النادي داريل موري، بشأن وعد انتقال لم يتم الوفاء به، بينما ينتهي عقده في نهاية موسم 2023-2024.
وأعرب هاردن الذي خاض 10 مباريات كل النجوم «أول ستار»، عن عدم رضاه من موقف موري ووصفه بـ «الكاذب»، وأعلن أنه لن يلعب بعد الآن، طالما ظل رئيساً للنادي.
وانضم هداف الدوري ثلاث مرات ذو اللحية البارزة إلى فيلادلفيا لكي يشكل ثنائياً نارياً مع أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي الكاميروني جويل إمبيد، وقيادة فيلادلفيا إلى لقب الدوري الأميركي للمحترفين.
لكن فريق بنسلفانيا فشل أمام بوسطن سلتيكس، في نصف نهائي المنطقة الشرقية، في الأدوار الإقصائية الموسم الماضي، حيث خفت بريق هاردن تماماً في المباراة الأخيرة.
ويعتبر غياب أفضل ممرر الموسم الماضي، ضربة قاسية لفيلادلفيا، ومع ذلك، قال مدربه نورس إنه راضٍ عن الحصة التدريبية الأخيرة من دون هاردن، موضحا أن الفريق يدير حالته يوماً بيوم».

أميركا
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الدوري الأميركي لسلة المحترفين
فيلادلفيا
جيمس هاردن
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