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الرياضة

«الجودو» يستأنف تدريباته استعداداً لتحدي «الجراند سلام»

«الجودو» يستأنف تدريباته استعداداً لتحدي «الجراند سلام»
20 أكتوبر 2023 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يستأنف منتخب الجودو تدريباته، السبت، بصالة «مبادلة أرينا»، في مدينة زايد الرياضية، استعداداً لخوض بطولة أبوظبي «جراند سلام» الكبرى، والتي تقام بالصالة نفسها، ضمن البطولات العالمية الثلاث التي تحتضنها عاصمة الرياضة العالمية، والمقررة من 24 أكتوبر الحالي، إلى 3 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.
وتأتي استعدادات المنتخب الختامية فور عودته قادماً من جورجيا، بعد انتهاء المعسكر التحضيري لمدة أسبوعين لخوض البطولة المقبلة، وتواصل تألقه في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، ونجاحه في حصد 5 ميداليات، بواقع ذهبية، وفضية، و3 برونزيات.
ويشهد تحدي أبوظبي الذي تنطلق منافساته بـ «الدور التمهيدي» صباح الثلاثاء المقبل، على ضوء قرعة البطولة بعد غد، بمشاركة أبرز اللاعبين واللاعبات والمنتخبات التي تتطلع للتأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، حيث يشارك في بطولة أبوظبي المقبلة حتى الآن 471 لاعباً ولاعبة يمثلون 81 دولة، من بينها 11 دولة عربية، هي الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، مصر، الأردن، المغرب، تونس، لبنان، جيبوتي.
من جانب آخر، أشاد فيكتور سيكتروف، مدرب المنتخب، بنجاح معسكر جورجيا، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024، بعد أن اقترب عدد من لاعبي المنتخب من نقاط التأهل التي تُحسم في نهاية مايو 2024، بعد أن سخر مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي متطلبات التفوق والتألق كافة، حسب خطة الإعداد، بجانب متابعته الدائمة لمسيرة المنتخب، وتوفير متطلبات التحضير، واستحق الشكر والتقدير من أعضاء المنتخب.
من جهة ثانية، يصل رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجودو، وأغلب المنتخبات الشقيقة والصديقة، اليوم وغداً إلى البلاد للمشاركة في قرعة بطولة أبوظبي جراند سلام، كما بدأت طلائع الوفود الإعلامية المتخصصة وصولها، وفي مقدمتها منغوليا واليابان، ووفد الاتحاد الدولي لتغطية البطولات الثلاث.

الإمارات
أبوظبي
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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