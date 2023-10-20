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الرياضة

رودري يتصدر قائمة أفضل «100 موزع»!

رودري يتصدر قائمة أفضل «100 موزع»!
20 أكتوبر 2023 12:28

 
مراد المصري (دبي)

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تصدر الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة أفضل 100 لاعب وسط في العالم، في «التوزيع» لإيقاع فريقه، عبر نسبة التمريرات الناجحة، وعددها في مقارنة شملت مختلف الدوريات للاعبين الذين خاضوا 450 دقيقة على الأقل إلى الآن هذا الموسم.
وبحسب إحصائية قام بها موقع «ويسكاوت» لتحليل البيانات، فإن نجم «السيتي» الذي غاب مؤخراً، بسبب حصوله على «بطاقة حمراء»، استهل الموسم بشكل إيجابي، وبلغت نسبة دقة تمريراته 95%، بمعدل 111 تمريرة كل 90 دقيقة، يليه الهولندي فرانكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني الذي يفتقد «الكتالوني» جهوده في الوقت الحالي بسبب الإصابة، وبلغت نسبته 93.7% بمعدل 103 تمريرات للمباراة، والألماني توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني بنسبة 94.5% بمعدل 85 تمريرة.
وكان لافتاً وجود «ثنائي» باير ليفركوزن الألماني في المركزين الرابع والخامس، وهما الأرجنتيني إزيكويل بالاسيوس بنسبة 92.7%، بمعدل 93 تمريرة، والسويسري جرانت تشاكا بنسبة 92.5% بمعدل 93 تمريرة.
وجاء الهولندي-المغربي أشرف المهديوي لاعب التعاون السعودي، في المركز السادس عالمياً، وأول الدوريات خارج أوروبا في القائمة، بنسبة 94.1% لكن بمعدل 83 تمريرة، وتواجد المغربي يحيى جبران، لاعب الوداد المغربي، ضمن قائمة العشرة الأوائل بنسبة 92.5% بمعدل 84 تمريرة.
ويعتبر الياباني ياسوهيتو إندو، لاعب جوبيلو إيواتا، الأكبر عمراً في القائمة بـ 43 عاماً، بنسبة نجاح 91.7% بمعدل 73 تمريرة، والبرتغالي جواو نيفيز، لاعب بنفيكا، الأصغر بـ 19 عاماً بنسبة 92.5% بمعدل 75 تمريرة.

مانشستر سيتي
رودريجو
برشلونة
فرانكي دي يونج
باير ليفركوزن
الوداد البيضاوي
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