أبوظبي والعين.. لقاء على «رقعة الأذكياء»

دبي (الاتحاد)



ينطلق يوم السبت الدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات للموسم الحالي، ويستمر إلى 25 نوفمبر المقبل، ويشارك في بطولة الرجال، أندية أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ودبي للشطرنج والثقافة، والشارقة الثقافي للشطرنج، والعين للشطرنج والألعاب الذهنية، فيما يخوض منافسات السيدات، أندية أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ودبي للشطرنج والثقافة، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، والعين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وعقدت لجنة المسابقات، برئاسة منصور عبدالله العوضي، اجتماعاً مع ممثلي الأندية المشاركين في البطولة، لشرح اللائحة والتفاصيل الفنية، وإجراء قرعة المباريات، كما استعدت لجنة الحكام، من خلال مجموعة من الدوليين.

وتقام المباريات يوم السبت من كل أسبوع، بنظام الدوري من دورين، ويلتقي في الجولة الأولى لبطولة الرجال، أبوظبي مع العين، ودبي مع الشارقة، وفي الجولة الثانية 28 أكتوبر، العين مع الشارقة، وأبوظبي مع دبي، وفي الجولة الثالثة 4 نوفمبر المقبل، يلعب دبي مع العين، والشارقة مع أبوظبي، على أن تبدأ مباريات الإياب 11 نوفمبر بالجولة الرابعة، حيث يلتقي العين مع أبوظبي، والشارقة مع دبي، وفي الجولة الخامسة 18 نوفمبر، يلعب الشارقة مع العين، ودبي مع أبوظبي، ويختتم الدوري 25 نوفمبر بالجولة السادسة، بمواجهة العين مع دبي، وأبوظبي مع الشارقة.

وتشهد بطولة السيدات مواجهات قوية، في ضربة البداية، والتي تقام في نفس توقيت بطولة الرجال، حيث يلتقي أبوظبي مع العين ودبي مع «فتيات الشارقة»، والجولة الثانية 28 أكتوبر، العين مع فتيات الشارقة، وأبوظبي مع دبي، والجولة الثالثة 4 نوفمبر، دبي مع العين، وفتيات الشارقة مع أبوظبي، والجولة الرابعة 11 نوفمبر، العين مع أبوظبي، والشارقة مع دبي، والجولة الخامسة 18 نوفمبر، فتيات الشارقة مع العين، ودبي مع أبوظبي، والجولة السادسة والأخيرة 25 نوفمبر، العين مع دبي، وأبوظبي مع فتيات الشارقة.

وأكد سلطان الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، أن بطولة الدوري هي ختام النشاط المحلي موسم 2023، وهي الوحيدة التي سمح فيها الاتحاد بمشاركة المقيمين، حيث يتم تسجيل لاعبين اثنين بشرط مشاركة أحدهما، والثاني احتياطياً، وهو ما ينطبق على بطولة السيدات، بعكس بقية بطولات الموسم مقتصرة فقط على المواطنين والمواطنات، وأبناء المواطنات.

وأضاف أن لجنة المسابقات أنهت الترتيبات الفنية للبطولة، سواء بالاجتماع مع الأندية، وإجراء قرعة الأرقام، والترتيب مع الحكام، والأمور المتعلقة كافة بالمباريات.