منتخب اليد يواجه قطر في «تصفيات الأولمبياد»



رضا سليم (دبي)



يخوض منتخب اليد، السبت، المباراة الثالثة، ضمن المجموعة الأولى أمام قطر، بتصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والمقامة حالياً بالدوحة حتى 28 أكتوبر الجاري، على أن يلتقي مع السعودية الأحد، ويحصل على راحة الاثنين، قبل أن يختتم الدور الأول أمام الهند الثلاثاء المقبل.

ويدخل منتخبنا المواجهة بمعنويات عالية، بعد الفوز على الصين بفارق هدف في الثواني الأخيرة «31-30»، بعدما كان متأخراً في الشوط الأول، إلا أنه عاد بقوة في الشوط الثاني، وقدم جميع اللاعبين مستوى رائعاً، خاصة هلال الضو صاحب هدف الثواني الأخيرة، وسيف الأنصاري، وأحمد هلال، والحارس محمد إسماعيل.

وأكد ناصر الحمادي، أمين عام اتحاد اليد، رئيس البعثة، أن معنويات اللاعبين مرتفعة، بعد الفوز على الصين، وجاءت المواجهة صعبة، ومع ذلك نجح اللاعبون في قلب النتيجة، من الخسارة إلى الفوز، مشيداً بالدور الكبير للجهازين الفني والإداري.

وأضاف أن نبيل عاشور، رئيس الاتحاد، اجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني، وتدرب الفريق في يوم الراحة، استعداداً لمواجهة قطر، متصدر المجموعة حتى الآن، ونأمل أن نواصل تقديم الأفضل، سواء أمام قطر أو السعودية والهند في المباريات المتبقية من المجموعة، وبشكل عام، هناك حالة من الارتياح لمستوى اللاعبين الذين نعتمد عليهم في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى «المونديال»، وتقام في البحرين خلال يناير المقبل.

من ناحية أخرى، يلتقي شباب الأهلي متصدر المجموعة الأولى مع الشارقة وصيف المجموعة الثانية، يوم السبت، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في نصف نهائي كأس الإمارات للرجال، فيما يلتقي مليحة متصدر المجموعة الثانية مع الجزيرة وصيف المجموعة الأولى بصالة الوصل، ويصعد الفائزان إلى المباراة النهائية 28 أكتوبر.

وتعد مباراة «الفرسان» و«الملك» بمثابة «نهائي مبكر»، خاصة أن المواجهة بينهما دائماً ما تكون متكررة في النهائيات خلال المواسم الأخيرة، وسبق أن فاز الشارقة على شباب الأهلي، في كأس السوبر، كما حصد كأس الاتحاد، فيما تكون المواجهة بين الجزيرة ومليحة الأصعب، لأن مليحة فجّر مفاجآت كبيرة هذا الموسم، آخرها الفوز على الشارقة، وصعد إلى نهائي كأس الاتحاد، وخسر أمام الشارقة أيضاً، فيما يطمح الجزيرة للعودة إلى منصات التتويج، بالفوز في نصف النهائي، والصعود إلى النهائي.