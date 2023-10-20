«زوارق الريموت والفلاي بورد» تنطلق في أبوظبي السبت

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق، السبت، بطولة القناة لزوارق الريموت والفلاي بورد، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتشهد للمرة الأولى حضوراً دولياً ضخماً، عبر استعراض «الفلاي بورد»، بمشاركة من هولندا وتركيا ومصر وفرنسا والمغرب والأردن، بالإضافة إلى المتسابقين من الإمارات، ليصل العدد إلى 15 متسابقاً في «الفلاي بورد».

وتشهد منافسات «الزوارق اللاسلكية» أيضاً مشاركة قوية من الإمارات، السعودية، عُمان، قطر، مصر، ووصل عدد المسجلين إلى 37 مشاركاً في الفئات الثلاث، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة الثانية بعد الظهر، وتستمر إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً، موعد التتويج للفائزين.

وتشهد الفلاي بورد للمرة الأولى مشاركة نسائية، وهناك الهولندية جينجير كروك في فئة المبتدئين، وتنافس من أجل تقديم الاستعراض الأفضل لحصد أعلى رصيد من النقاط.

وتنطلق الأعلام مجدداً على مياه القناة في منافسات بحرية قوية، بعد النجاح الكبير لبطولة الموتوسيرف، في مارس الماضي بالقناة، وحققت تفوقاً وامتيازاً فنياً مهماً.



وأكد ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي، أن تنظيم وإقامة البطولات في القناة، يأتي جزءاً من التزام النادي البحري بأهمية الوجود في الشواطئ والوجهات البحرية السياحية المتميزة في العاصمة أبوظبي.

وقال: «سيكون جمهور القناة على موعد مع سلسلة من التحديات البحرية المثيرة في الفلاي بورد والريموت كنترول، وهي فرصة كبيرة لمتابعة السباقات في موقع القناة الرائع».