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الرياضة

الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان

الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان
20 أكتوبر 2023 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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كرّم أحمد الهاملي، سفير الدولة في تركمانستان، فريق الإمارات المشارك في البطولة الإماراتية التركمانستانية للألعاب التكتيكية، بعد الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، في البطولة التي ضمت 43 فريقاً من الرجال والنساء، ويمثلها 105 لاعبين، وشمل التكريم 3 فرق هي الوثبة وعاصفة الصحراء والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
وجاءت الفعالية بمناسبة مرور 28 عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وتركمانستان، حيث نظمت سفارة الدولة لدى تركمانستان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركمانية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة التركمانية، فعالية بطولة الألعاب التكتيكية الإماراتية التركمانية، بالقرية الأولمبية بالعاصمة عشق أباد، بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في الدولة.
وهنأ الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللاعبين المشاركين من الإقامة بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجلات إقامة دبي، وهم المقدم أحمد بن ظبوي، والملازم أول راشد محمد المري، والملازم علي درويش المري، ويأتي أيضاً ثمرة للجهود التي تبذلها الإدارة في تعزيز بيئة العمل، من خلال استراتيجيتها الشمولية التي تدعم المواهب الرياضية، وتوفر الإمكانات والأدوات اللازمة، لتكريس أهمية الرياضة، ودورها في تعزيز الصحة البدنية والنفسية، فضلاً عن مكانتها في شحذ الروح التنافسية وجودة الحياة.
أشار إلى أن حرص إقامة دبي على تسجيل حضورها بهذا المجال، في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن وعي الإدارة العامة بأهمية تشجيع الرياضة في بيئة العمل، نظراً لمخرجاتها وأبعادها الآنية والمستقبلية، فيما يتعلق بصحة وسعادة الكوادر الوظيفية، فضلاً عن دورها في رفع الإنتاجية، وتعزيز جودة الأداء والكفاءة في العمل.
ويحظى الجانب الرياضي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بأهمية خاصة، حيث تنظم سنوياً وتشارك في مسابقات وبطولات رياضية متنوعة، حرصاً منها على تشجيع انتهاج الرياضة سلوكاً حياتياً، بالإضافة إلى الكشف عن المواهب الرياضية، فضلاً عن أنها تسهم في مواكبة توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، بضرورة تبني ثقافة تكريس الأنماط الصحية في بيئات العمل من بوابة الممارسات الرياضية.

 

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