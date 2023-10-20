«الأخطاء الدفاعية» تهدد مسيرة «الملك»!

علي معالي (دبي)



وضع الشارقة نفسه في «حرج شديد»، وأصبح «قاب قوسين أو أدنى» من الخروج مبكراً، من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد الخسارة أمام اتحاد كلباء 3 - 2، في مباراة ذهاب ربع النهائي بملعب «الملك» في «الإمارة الباسمة»، وتبقى مباراة الإياب أملاً جديداً أمام الفريق للحفاظ على لقبه.

وتأتي الخسارة قبل أيام من موقعة آسيوية مهمة الاثنين المقبل، أمام ناساف الأوزبكي، في دوري أبطال آسيا، ويعد «الملك» هذا الموسم «غريب الأطوار» محلياً، لظهوره بصورة غير متوقعة، ويتراجع مستواه بدرجة تثير القلق، ونتمنى ألا تنتقل «العدوى السيئة» إلى «المعترك الآسيوي»، خاصة أن مباراة ناساف تعتبر مهمة في السباق القوي على صدارة المجموعة الثانية.

المشاكل الدفاعية للشارقة تتفاقم من مباراة إلى أخرى، ويضع الروماني كوزمين، مدرب الفريق، نفسه في مواقف صعبة، من خلال تشكيلة دفاعية تثير «علامات استفهام»، وهناك أوراق يمكن الاستفادة منها، طالما أن عبدالله غانم لن يلعب بجانب مانولاس «المهزوز» في الأساس، وعندما يتم سحب سالم سلطان للإصابة، يتم الدفع بالشاب حمد فهد، والمدرب يملك على «دكة البدلاء» الكرواتي الدولي كاتينتش الذي ينتظر «شارة البدء»، ولكن كوزمين يُصر على عدم الدفع به، رغم أن اللاعب موهبة دفاعية متميزة.

أصبح دفاع «الملك» سهل الاختراق، خاصة أن مانولاس تراجع كثيراً، والسبب معروف لدى إدارة النادي التي منحته «الضوء الأخضر» للرحيل في البداية، قبل أن تعيده في النهاية، ليصنع «الكوارث الدفاعية» المستمرة التي جعلت الفريق تهتز شباكه بغزارة محلياً، في كل المسابقات حتى الآن، والدليل على «الهشاشة الدفاعية» أن اتحاد كلباء قلب النتيجة في دقيقتين، قبل أن يحرز «النمور» هدف الفوز في الدقيقة 96، إثر خطأ دفاعي كارثي!

وما يقدمه الروماني كوزمين حتى الآن مع الفريق أقل بكثير من المتوقع، خاصة أن «الملك» يضم العديد من الأسماء الكبيرة، إلا أنها لم تقدم المردود المنتظر منها.

واستحق «النمور» الفوز باللقاء، لأنه رسم السيناريو الصحيح، والسيطرة على مجريات اللعب، وسط حالة من «التوهان» لـ «الملك» الغائب لفترات طويلة عن اللقاء.

وقطع اتحاد كلباء نصف الطريق، نحو التأهل إلى نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ويتجدد اللقاء بين الفريقين في «الإياب»، ويسعى الشارقة إلى تجاوز الخسارة، لأنه لم يسبق له التعثر من قبل في «الديربي» مرتين بكأس رابطة المحترفين.