الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مجمع حمدان يستضيف ماينز للغطس

مجمع حمدان يستضيف ماينز للغطس
20 أكتوبر 2023 20:00

 
دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي


استضاف مجمع حمدان الرياضي تدريبات ماينز الألماني للغطس للناشئين والشباب، استعداداً للبطولات الأوروبية والدولية القادمة، وضم المعسكر 16 رياضياً من 12 إلى 18 عاماً بنين وبنات، وطاقم المدربين والفنيين، وخاض الفريق تدريبات لمدة أسبوع على مختلف أنواع الغطس والتدريبات البدنية، على ثلاث فترات يومياً، وزارت البعثة أشهر المعالم السياحية والطبيعية في دبي، والاستمتاع بالأجواء الرائعة والهندسة المعمارية الحديثة.
وعبَّر أعضاء الفريق عن سعادتهم بالوجود في دبي والتدريب في مجمع حمدان الرياضي الذي وفر لهم الأجواء المثالية، وقالت ميريا ويرث مشرف الفريق، إن اختيار دبي لإقامة المعسكر يعود إلى أنها تملك العديد من المميزات، وتقدم الكثير من الخيارات المتنوعة التي تلبي المتطلبات، ما يجعلها الوجهة الأنسب للتدريب، حيث تملك منشآت ومرافق رياضية متنوعة، تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية، بالإضافة إلى المرونة والتسهيلات التي تقدمها في السفر، والإقامة فيها رائعة.
وأضافت: «خضنا معسكراً نموذجياً وناجحاً، وتمكن رياضيونا من تعلم العديد من القفزات الجديدة في هذا المكان الرائع مكيف الهواء، واستطاعوا أن يصقلوا مهاراتهم الفنية، ويحققوا تحسناً ملحوظاً، وساعدنا كثيراً جودة المكان وتصميمه الرائع الذي يوفر العديد من منصات القفز والغطس بمختلف المستويات والارتفاعات».
ويعد مجمع حمدان الرياضي وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات والرياضات الذين اختاروا المجمع للاستعداد للدورات الأولمبية والبطولات العالمية، وتدربوا في المجمع خلال الفترات السابقة، وخاضوا معسكرات ناجحة، أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية، ومن بينهم فائزون بثلاث ميداليات ذهبية، و5 فضيات في الدورات الأولمبية، يتقدمهم السباح الجنوب أفريقي تشاد لي كلو، والسباحة اليابانية ري كانتو، وبطل الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلسين، وكذلك فائزين بتسع ميداليات ذهبية في بطولات عالم، وثلاث فضيات وبرونزية، يتقدمهم نجم الغطس الفرنسي جاري هانت، ونجمة السباحة الإيقاعية الروسي أنستازيا أخيبوفيسكايا، والعديد من النجوم.

الإمارات
دبي
ألمانيا
ماينز
مجمع حمدان الرياضي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©