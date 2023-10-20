مجمع حمدان يستضيف ماينز للغطس



دبي (الاتحاد)



استضاف مجمع حمدان الرياضي تدريبات ماينز الألماني للغطس للناشئين والشباب، استعداداً للبطولات الأوروبية والدولية القادمة، وضم المعسكر 16 رياضياً من 12 إلى 18 عاماً بنين وبنات، وطاقم المدربين والفنيين، وخاض الفريق تدريبات لمدة أسبوع على مختلف أنواع الغطس والتدريبات البدنية، على ثلاث فترات يومياً، وزارت البعثة أشهر المعالم السياحية والطبيعية في دبي، والاستمتاع بالأجواء الرائعة والهندسة المعمارية الحديثة.

وعبَّر أعضاء الفريق عن سعادتهم بالوجود في دبي والتدريب في مجمع حمدان الرياضي الذي وفر لهم الأجواء المثالية، وقالت ميريا ويرث مشرف الفريق، إن اختيار دبي لإقامة المعسكر يعود إلى أنها تملك العديد من المميزات، وتقدم الكثير من الخيارات المتنوعة التي تلبي المتطلبات، ما يجعلها الوجهة الأنسب للتدريب، حيث تملك منشآت ومرافق رياضية متنوعة، تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية، بالإضافة إلى المرونة والتسهيلات التي تقدمها في السفر، والإقامة فيها رائعة.

وأضافت: «خضنا معسكراً نموذجياً وناجحاً، وتمكن رياضيونا من تعلم العديد من القفزات الجديدة في هذا المكان الرائع مكيف الهواء، واستطاعوا أن يصقلوا مهاراتهم الفنية، ويحققوا تحسناً ملحوظاً، وساعدنا كثيراً جودة المكان وتصميمه الرائع الذي يوفر العديد من منصات القفز والغطس بمختلف المستويات والارتفاعات».

ويعد مجمع حمدان الرياضي وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات والرياضات الذين اختاروا المجمع للاستعداد للدورات الأولمبية والبطولات العالمية، وتدربوا في المجمع خلال الفترات السابقة، وخاضوا معسكرات ناجحة، أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية، ومن بينهم فائزون بثلاث ميداليات ذهبية، و5 فضيات في الدورات الأولمبية، يتقدمهم السباح الجنوب أفريقي تشاد لي كلو، والسباحة اليابانية ري كانتو، وبطل الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلسين، وكذلك فائزين بتسع ميداليات ذهبية في بطولات عالم، وثلاث فضيات وبرونزية، يتقدمهم نجم الغطس الفرنسي جاري هانت، ونجمة السباحة الإيقاعية الروسي أنستازيا أخيبوفيسكايا، والعديد من النجوم.