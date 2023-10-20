الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي يعود إلى «كامب نو»

ميسي يعود إلى «كامب نو»
20 أكتوبر 2023 15:31

 
برشلونة (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
بيانيتش: استمتعت مع رونالدو أكثر عن ميسي!
«أوروبا بالعربي».. برشلونة يُهدد الريال والعالم يُودّع «البارون»!

أكّد البرتغالي ديكو المدير الرياضي في برشلونة الإسباني، أن ناديه مصمّم على إقامة مباراة تكريمية لأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أمضى مسيرة مظفرة في صفوف النادي الكاتالوني.
وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة «لانس» البرازيلية «سيبقى ميسي المثال الأكبر في تاريخ النادي، على الأرجح أمام يوهان كرويف ورونالدو، ستكون هناك مباراة مباراة وداعية بالتأكيد، ربما في الملعب الجديد عندما يصبح جاهزاً».
وأضاف «لا ندري متى سيخوض هذه المباراة لكن بالتأكيد سيكون هناك مباراة».
وتابع «آمل في يستمر في اللعب لسنوات عدة، لأن كل الذين يحبونه، ويحبون كرة القدم هم سعداء لرؤيته سعيداً».
وكانت صحيفة «سبورت» الإسبانية أشارت في مارس الماضي إلى أن برشلونة يفكر في تكريم أسطورته، خلال احتفالات 125 عاماً على تأسيس النادي، والذي يصادف العام المقبل.
وامضى ميسي «36 عاماً» معظم فترات مسيرته في صفوف النادي الكاتالوني، وخاض في صفوفه 778 مباراة، سجل خلالها 672 هدفاً، وأحرز لقب بطل الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس إسبانيا 7 مرات.
غادر ميسي برشلونة مكرها، بسبب مشاكل النادي المادية، من دون أن تسنح الفرصة لتوديع أنصار النادي، وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وخاض في صفوفه موسمين، ومنه إلى إنتر ميامي الأميركي.
ويشهد ملعب «كامب نو» حالياً عملية ترميم كبيرة، حيث ترتفع سعته من 90 ألف متفرج إلى 105 آلاف، على أن تنتهي الأعمال فيه بشكل نهائي عام 2026.

برشلونة
ليونيل ميسي
يوهان كرويف
رونالدو
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©