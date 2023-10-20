ميسي يعود إلى «كامب نو»



برشلونة (أ ف ب)

أكّد البرتغالي ديكو المدير الرياضي في برشلونة الإسباني، أن ناديه مصمّم على إقامة مباراة تكريمية لأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أمضى مسيرة مظفرة في صفوف النادي الكاتالوني.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة «لانس» البرازيلية «سيبقى ميسي المثال الأكبر في تاريخ النادي، على الأرجح أمام يوهان كرويف ورونالدو، ستكون هناك مباراة مباراة وداعية بالتأكيد، ربما في الملعب الجديد عندما يصبح جاهزاً».

وأضاف «لا ندري متى سيخوض هذه المباراة لكن بالتأكيد سيكون هناك مباراة».

وتابع «آمل في يستمر في اللعب لسنوات عدة، لأن كل الذين يحبونه، ويحبون كرة القدم هم سعداء لرؤيته سعيداً».

وكانت صحيفة «سبورت» الإسبانية أشارت في مارس الماضي إلى أن برشلونة يفكر في تكريم أسطورته، خلال احتفالات 125 عاماً على تأسيس النادي، والذي يصادف العام المقبل.

وامضى ميسي «36 عاماً» معظم فترات مسيرته في صفوف النادي الكاتالوني، وخاض في صفوفه 778 مباراة، سجل خلالها 672 هدفاً، وأحرز لقب بطل الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس إسبانيا 7 مرات.

غادر ميسي برشلونة مكرها، بسبب مشاكل النادي المادية، من دون أن تسنح الفرصة لتوديع أنصار النادي، وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وخاض في صفوفه موسمين، ومنه إلى إنتر ميامي الأميركي.

ويشهد ملعب «كامب نو» حالياً عملية ترميم كبيرة، حيث ترتفع سعته من 90 ألف متفرج إلى 105 آلاف، على أن تنتهي الأعمال فيه بشكل نهائي عام 2026.