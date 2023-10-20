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الرياضة

الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027

الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
20 أكتوبر 2023 15:35

لندن (أ ف ب)
مدّد الجناح الدولي الياباني كاورو ميتوما، عقده مع ناديه برايتون الإنجليزي لكرة القدم ما سيبقيه في صفوفه حتّى عام 2027، واضعاً حداً للتكهنات حيال مستقبله.
وانضم لاعب كاوازاكي فرونتال السابق إلى النادي الجنوبي في عام 2021 وأمضى موسم 2021-2022 مع سان-جيلواز البلجيكي على سبيل الاعارة.
وقال الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب برايتون في بيان: «إنها أخبار رائعة، كاورو هو أفضل لاعب لدينا».
استهل ميتوما (26 عاماً) مغامرته مع برايتون بداية أغسطس 2022، وسجّل 13 هدفاً ومرّر 12 كرة حاسمة في 52 مباراة في مختلف المسابقات.
ويحمل ميتوما الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد للاعب ياباني، حيث سجل 7 أهداف في موسم 2022-2023، متخطياً بفارق هدف الرقم القياسي السابق بحوزة شينجي أوكازاكي وشينجي كاجاوا.
وحلّ برايتون في المركز السادس في ترتيب فرق البريميرليج الموسم الماضي، ما أهله للمشاركة قارياً للمرة الاولى في تاريخه في مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليج».
ويتألق ميتوما هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف ومرّر مثلها كرات حاسمة في 8 مباريات في الدوري، ليقود برايتون للمركز السادس قبيل المواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي، حامل اللقب، علما أن الاخير ابدى اهتمامه باللاعب الياباني.

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