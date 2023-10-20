«أبوظبي إكستريم» تشهد مشاركة المصري رضا

أبوظبي (الاتحاد)

استقطبت بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC)، الفعالية المبتكرة والفريدة في عالم الفنون القتالية التي تنطلق دورتها الأولى اليوم في مبادلة أرينا بأبوظبي، العديد من نجوم الرياضة من المنطقة والعالم، حيث تشهد البطولة مشاركة بطل الفنون القتالية المختلطة المصري إسلام نادر رضا، أحد أبرز رياضيي الفنون القتالية المختلطة في مصر، والذي يحمل الحزام الأسود في الجو جيتسو.

ويذكر بأن رضا مصنف أول على مصر في وزن الريشة (وزن الـ 66 كجم) في الفنون القتالية المختلطة، وخاض بطولات عالمية مع مصنفين عالميين، ويحظى بسجل احترافي يضم 9 انتصارات مقابل خسارة واحدة، كما أنه أصغر لاعب مصري يحمل الحزام الأسود في الجو جيتسو.

ويواجه رضا في إطار البطولة خصمه الفلسطيني عبد الكريم السلوادي، وذلك ضمن منافسات الوزن المتوسط. ويمتاز رضا بممارسته الفنون القتالية المختلطة منذ طفولته، حيث قال: «لطالما استهوتني الرياضات الحماسية منذ صغري، وهذا ما دفعني للخوض في عالم الفنون القتالية المختلطة، وسرعان ما أدركت فوائدها على الصعيد الشخصي، فقد عززت ثقتي بنفسي واحترامي لذاتي، ومنحتني مزيداً من المرونة للتعامل مع الآخرين».

وبدأ رضا منذ 11 عاماً بالمشاركة في بطولات محلية متواضعة للفنون القتالية المختلطة التي تقدم جوائز تشجيعية للفائزين، وبعد عام ونصف العام شارك للمرة الأولى في بطولة رسمية، حيث نجح في إبراز اسمه على مستوى مصر، فضلاً عن تفوقه في رياضة الجو جيتسو.

وأعرب رضا عن شكره الجزيل لدولة الإمارات على دعمها للرياضات القتالية في المنطقة، حيث قال: «يسرني القدوم إلى أبوظبي وخوض النزالات في عاصمة الرياضات القتالية في العالم. ويساهم الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لجميع الرياضات القتالية، وفي مقدمتها الجو جيتسو، بمنح الرياضيين في المنطقة فرصة المشاركة في بطولات احترافية وعالمية المستوى».

ويقول رضا حول مشاركته في البطولة: «تمتاز أبوظبي إكستريم بأنها بطولة فريدة من نوعها تعتمد قواعد وأساليب جديدة، حيث تجمع بين القفص والجرابلينج ما يتطلب مني تغيير أسلوبي، إذ لطالما اعتدت بدء نزالاتي باللكمات والضربات ثم إنهاءه بالجرابلينج، خلافاً لهذه البطولة التي تعتمد على القتال الأرضي، وأرجو أن أوفق في إظهار مهاراتي في الجرابلينج وإحراز الفوز».

وأكد رضا أنه يفضل رياضات الجو جيتسو والجرابلينج والمصارعة لأنها تعتمد على المهارة والتقنيات بشكل رئيسي عكس الملاكمة والكيك بوكسينج التي ترتكز على القوة بدرجة كبيرة، وقال: «أفضّل الرياضات المهارية التي لا تعتمد على وزن اللاعب وقوته البدنية، وتبرز مدى مهارة اللاعب وسرعته وتقنياته».

وأشار رضا إلى أن مصر تضم الكثير من الرياضيين البارزين، وقال: «تمتاز مصر بأنها تحتضن العديد من المواهب الواعدة في رياضات الجو جيتسو والجرابلينج والمصارعة والملاكمة، والذين أتوقع لهم تحقيق مستقبل باهر وحصد إنجازات كبيرة».

وحول نزاله المقبل، قال رضا: «أحترم عبد الكريم السلوادي لأنه بطل معروف في رصيده إنجازات عديدة، وأثق بمهاراتي وقدرتي على تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز. وأدعو جميع عشاق الرياضات إلى حضور البطولة والاستمتاع بمشاهدة النزالات الحماسية وتشجيعي، لأن حضورهم يمدني بالحافز لبذل جهد أكبر والتفوق في الحلبة».