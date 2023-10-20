«الشراعية 43 قدماً» تُبحر في شواطئ دبي

دبي (الاتحاد)

تشهد شواطئ دبي اليوم، تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع انطلاق منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الجاري.

وينطلق السباق من عمق مياه الخليج العربي خلال فترة الظهيرة بعد الساعة الواحدة، حسب معطيات حالة البحر وسرعات الرياح من نقطة البداية التي سوف تحددها اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث سترفع القوارب أشرعتها البيضاء قاصدة خط النهاية في شواطئ أم سقيم قبالة المعلم الحضاري الكبير؛ فندق برج العرب، وبين جمال الحاضر في دانة الدنيا في المنطقة المتاخمة لجزر العالم وجزيرة نخلة جميرا.

وكانت عملية التسجيل للسباق قد شهدت إقبالاً كبيراً، وأغلق باب التسجيل مع نهاية الموعد، حيث أعلنت اللجنة المنظمة مشاركة 75 قارباً سوف ترسم أولى لوحات الماضي الجميل في بحر دبي، حيث ستتجمع في نقطة البداية، وتبحر بعد إعطاء إشارة الانطلاق لمسافة تزيد على 14 ميلاً بحرياً حتى خط النهاية.