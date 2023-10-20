«البايرن» يرفض «التسرع» مع نوير



برلين (أ ف ب)

أكد توماس توخل مدرب بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، أنه «لن يستعجل أي شيء»، بخصوص عودة حارسه الدولي العملاق مانويل نوير إلى اللعب، بعد إصابة أبعدته قرابة 12 شهرا عن الملاعب.

وقال توخل في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد ماينز في الدوري «الأخبار الرائعة هي أن مانويل عاد إلى تدريبات الفريق، بيد أننا لن نستعجل أي شيء، على الرغم من الفرحة الكبيرة التي تغمرنا جميعاً وتغمرني شخصياً».

وأردف قائلاً «لهذا السبب ننتظر بضعة حصص تدريبية إضافية»، مشيراً إلى أن سفن أولرايش سيكون بين الخشبات الثلاث للمباراتين المقبلتين ضد ماينز في الدوري وضد جالطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف «أنا فخور به جداً للطريقة التي اعتمدها للعودة»، موضحا أنه يظهر «موهبته الرائعة» خلال التدريبات.

وكان نوير خاض آخر مباراة مع بايرن ميونيخ في 12 نوفمبر عام 2022، عندما فاز على شالكه 2-صفر، شارك بعدها مع منتخب بلاده في مونديال قطر، حيث خرج من دور المجموعات، قبل أن يتعرض إلى إصابة بالغة في ساقه، خلال ممارسته رياضة التزلج خضع على أثرها إلى عملية جراحية في 10 ديسمبر الماضي ولا يزال يتعافى منها.

ويفتقد بايرن أيضاً خدمات كل من الجناح سيرج جنابري والمدافعين المغربي نصير مزراوي، والفرنسي دايو أوباميكانو بداعي الإصابة، في حين يحوم الشك حول مشاركة جوزوا كيميتش الذي غاب عن مباراتي منتخب بلاده في النافذة الدولية ضد الولايات المتحدة والمكسيك بداعي المرض.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث في الدوري، بعد سبع مراحل، متخلفاً بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن صاحب المركز الأول، ونقطة عن شتوتجارت الثاني.