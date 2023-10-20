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«الإمبراطور» يطارد التتويج و«الفرسان» ينشد «الفاصلة» في «كأس الطائرة»

«الإمبراطور» يطارد التتويج و«الفرسان» ينشد «الفاصلة» في «كأس الطائرة»
20 أكتوبر 2023 19:00

معتصم عبدالله (دبي)

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يرفع الوصل شعار حسم «اللقب الأول»، أمام مضيفه شباب الأهلي الذي ينشد «الفاصلة»، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في الساعة السابعة مساء السبت، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، في إياب نهائي «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة» لموسم 2023 - 2024.
وحقق «الإمبراطور» فوزاً مثيراً على حساب «الفرسان» في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي، بعدما حول تأخره في الشوطين الأول والثاني على التوالي، إلى فوز ثمين 3-2، لينال الأفضلية في مواجهة الإياب الليلة، والتي يطمح من خلالها إلى حسم اللقب، فيما يحتاج منافسه إلى الفوز أولاً، قبل الذهاب إلى «مباراة فاصلة» يوم السبت المقبل، على صالة نادي النصر.
ويطارد الوصل في إياب النهائي المرتقب، تتويجه باللقب السادس في تاريخه في «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة»، والأول منذ آخر تتويج موسم 2012 - 2013، في الوقت الذي توج فيه «الفرسان» بآخر ألقابه على صعيد البطولة التي تفتتح موسم منافسات الطائرة في 2020 - 2021.
وشهدت تدريبات «فرسان الطائرة» استعداداً لإياب النهائي المرتقب اهتماماً إدارياً لافتاً، تقدمه الفريق محمد أحمد المري، الرئيس المكلف، وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي الذي حرص على لقاء اللاعبين والجهاز الفني، وحثهم على بذل مزيد من الجهد، وتقديم مستوى فني يرضي تطلعات الجمهور.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن البطولة ذاتها، بني ياس أمام ضيفه عجمان في مباراة تحديد المركز الثالث، وحلق «السماوي» بالفوز خارج قواعده، في مباراة الذهاب 3-0 بنتيجة الأشواط «25- 23، 25- 20، 25- 18»، لينال الأفضلية قبل مباراة الإياب.

 

الكرة الطائرة
الوصل
شباب الأهلي
بني ياس
عجمان
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