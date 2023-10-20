«الإمارات للدراجات» الأفضل عام 2023

أبوظبي (الاتحاد)



اختتم فريق الإمارات عام 2023، بالحصول على المركز الأول في تصنيف الجولة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، واحتل الفريق الصدارة، مؤكداً جدارته في المراتب العليا لركوب الدراجات الهوائية الاحترافية.

وتم الإعلان عن الإنجاز في مؤتمر صحفي بمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور مطر سهيل اليبهوني، رئيس فريق الإمارات، وماورو جيانيتي، المدير التنفيذي للفريق، وتادي بوجاتشر، المصنف الأول عالمياً، وجواو ألميدا، وآدم ييتس، وفيليكس جروسشارتنر، وعدد من القادة الرياضيين.

ويأتي الفوز المتميز دليلاً على التفاني الدائم لفريق الإمارات وموهبته الاستثنائية، حيث سجل 57 فوزاً في موسم عام 2023، وأظهر باستمرار قوته وبراعته على الساحة العالمية لركوب الدراجات، حيث حصد الفريق هذه الانتصارات من مجموعة واسعة من المنافسات، بدءاً من السباقات الكلاسيكية ليوم واحد، إلى سباقات «الجراند تور المرهقة»، وحقق 17 دراجاً مختلفاً من الفريق فوزاً، مما يدل على قوة الفريق.

ويتجسّد نجاح الفريق في الأداء الاستثنائي الذي قدمه تادي بوجاتشر، حيث أنهى الموسم أفضل دراج في العالم، حيث خط الدراج السلوفيني «25 عاماً» اسمه في سجلات تاريخ ركوب الدراجات، بفضل أدائه المذهل هذا الموسم، وعزز مكانه واحداً من ألمع نجوم الرياضة، بعد فوزه في السباقين التاريخيين، روند فان فلاندرين وإيل لومبارديا، بالإضافة إلى السباقات المرموقة الأخرى.



كما تألق دراجو فريق الإمارات في المراكز الأولى، في التصنيفات الفردية للدراجين، حيث احتل بوجاتشر المركز الأول، وآدم ييتس المركز الثامن، وجواو ألميدا المركز العاشر، ومارك هيرشي المركز الثاني عشر.

ونجح فريق الإمارات في ترسيخ مكانته بأنه قوة في هذه الرياضة، حيث تمكن من تحقيق هذا الإنجاز الرائع، بعد سنوات من السعي نحو التمييز، وتعزيز ثقافة الفوز، وعملت قيادة الفريق، بما في ذلك الإدارة والرعاة والدراجون بلا كلل، للحرص على تأمين بيئة تحث على التميز والعمل الجماعي.

وحقق الفريق هذا النصر، بعد حرصه على تطوير المواهب الشابة، وتأمين بيئة تعزز النمو، وتوفير الدعم على مستوى عالمي لدراجيه، وبذلك تربع فريق الإمارات على قمة تصنيف فرق الاتحاد الدولي للدراجات عام 2023، ممهداً الطريق لمواصلة النجاح في المستقبل.

وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس الفريق: «إن الأداء الذي قدمه فريقنا هذا العام ألهم الجميع، وعكس الجميع تطور رياضة ركوب الدراجات في الإمارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وإن مشاركة فريقنا في أعلى المستويات العالمية، تعد عاملاً كبيراً في هذا التطور، ونحن نعمل على بناء ثقافة قوية لركوب الدراجات في الإمارات، باعتبارها وسيلة نقل وترفيه ورياضة، وإن وجود فريق الإمارات (ملهماً)، يعد خطوة مهمة لحث الجميع على النشاط، وجعل الرياضة أسلوباً للحياة، والمشاركة في الرياضة التي تعد جزءاً رئيسياً من مشروعنا العالمي لركوب الدراجات».

وأضاف: «شهدنا في السنوات الأخيرة إنشاء مئات الكيلومترات من مسارات الدراجات في جميع أنحاء الإمارات، ما أدى إلى تصنيف أبوظبي، لتكون أول مدينة صديقة للدراجات في آسيا، من قبل الاتحاد الدولي للدراجات، ونستعد الآن لاستضافة بطولة العالم للدراجات على المضمار في 2029، وبطولة العالم للدراجات على الطريق في 2028، لذا فهي فترة مثيرة، وتسير الأمور في الاتجاه الصحيح، ونحن فخورون للغاية بالمسار الذي نسير فيه معاً».



وقال ماورو جيانيتي، مدير الفريق، الرئيس التنفيذي: «إنه لمن دواعي سروري، أن أقول إننا تمكنا من الوصول إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للدراجات لعام 2023، وإنه ليس سراً أن هذا الهدف كان من أولوياتنا منذ إنشاء فرقنا، وأود أن أتقدم بالشكر للرعاة والداعمين من الإمارات على تحقيق هذا الحلم».

وأضاف: «حققنا عاماً قياسياً، وسجلنا 57 فوزاً، بفضل الجهد والعمل الجماعي الهائل الذي قدمه الجميع، ومع التطور الذي تشهده رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات، كان لزاماً علينا مواكبة هذا التطور، بالاستمرار في العمل فريقاً واحداً، واعتلاء منصات التتويج، لنكون جزءاً من المشروع العالمي لتطوير رياضة ركوب الدراجات في الإمارات منذ البداية، وهو بالتأكيد المشروع الأكثر اكتمالاً في العالم».