459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، أولى فعاليات الموسم الجديد للقدرة، بسباقين تأهيليين، الأول لمسافة 40 كلم، والثاني لمسافة 81.20 كلم، وسط مشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات.

وأقيم السباقان تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، بنظام الانطلاقة المتعددة خلال الفترة من الخامسة والنصف صباحاً وحتى السادسة والنصف صباحاً.

وشهد السباق التأهيلي الأول لمسافة 40 كلم، مشاركة كبيرة، بلغت 296 فارساً وفارسة، نجح 255 منهم في إكمال السباق، أما الثاني فقد أقيم لمسافة 81.20كلم، وشهد مشاركة 163 فارساً وفارسة، نجح 90 منهم في إكمال السباق.

وبلغ إجمالي عدد المشاركين في السباقين 459 فارساً وفارسة يمثلون مختلف أندية إسطبلات الفروسية في الدولة.