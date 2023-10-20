«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»



هانجتشو (الاتحاد)



يواصل منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم استعداداته لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي تستضيفها هانجتشو، وتنطلق «أم الألعاب» يوم الاثنين المقبل، وتستمر 6 أيام، ويمثل منتخبنا 18 لاعباً ولاعبة، هم محمد القايد، وذكرى الكعبي، ونورة الكتبي، ومريم الزيودي، ومريم المطروشي، وأحمد نواد، ومحمد الكعبي، وبدر الحوسني، وأحمد الحوسني، ومحمد الحمادي، ومحمد عثمان، وشما المازمي، وعمير يونس، وأحمد المازمي، وعائشة الخالدي، وعباد علي، وثريا الزعابي، وأحمد النقبي.

وأكد عبيد الزعابي مدرب فئة المضمار جاهزية اللاعبين لخوض الدورة، سواء فيما يتعلق بمنافسات المضمار والميدان، ومستعدون جيداً لخوض المنافسات الدورة، نظراً لقيمتها على المستوى القاري، كما أنها محطة مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، بجانب الحفاظ على المكتسبات على الصعيد القاري.

وأضاف: «طموحنا الفوز والتتويج بالميداليات، خاصة فيما يتعلق بلاعبي المضمار، وفي سباقي 100 متر و800 متر، لفئة T34، اللذين يشارك فيهما المنتخب بالثلاثي محمد القايد، وأحمد نواد، ومحمد يوسف، نطارد الذهب، خاصة في سباق 800 متر، مع الوضع في الاعتبار أن القايد بطل كبير، وسبق له التتويج بالعديد من الألقاب الأولمبية والعالمية».

وقال: «القايد مصمم على خوض السباق، وتحقيق إنجاز جديد لرياضة الإمارات في المحفل الآسيوي، وأحمد نواد يمثل الجيل القادم لمنتخب ألعاب القوى، ويتم إعداده لحمل شعلة الإنجازات، والاستفادة من ملازمته لمحمد القايد، حتى يسير على نهجه في حصد البطولات».

واستعدت هانجتشو لتنظيم حفل افتتاح ضخم، حيث عقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفيا لتوضيح تفاصيل الحفل الذي ينطلق في الساعة الثالثة والنصف عصر الأحد بتوقيت الإمارات، ويستمر 90 دقيقة، ويتضمن العديد من الفقرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع العالمي.

وعلى صعيد الريشة الطائرة، خسر جمال البدواوي ومحمد المزروعي، مباراتيهما في الافتتاح في فئتي «WH1» و«WH2» أمام الصيني تونج يانج والكوري الجنوبي سويونج يو بنتيجة 0-2، ويستكمل اللاعبان منافساتهما يوم السبت في الفردي.