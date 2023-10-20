هل تقود «الصداقة» مورينيو إلى «الملكي»؟



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يمكن استبعاد اسم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي، من بين المرشحين بقوة، لتدريب ريال مدريد الإسباني، خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الحالي، والذي من المنتظر أن يرحل بنهاية عقده الصيف المقبل، لتدريب منتخب البرازيل، قبل انطلاق كأس كوبا أميركا في يونيو 2024، وفقاً لاتفاق شفهي مع الاتحاد البرازيلي.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن مورينيو يبقى مرشحاً قوياً لتدريب «الميرنجي»، حتى لو كانت هناك أسماء أخرى طُرحت خلال الأسابيع الماضية، مثل الفرنسي زين الدين زيدان الذي لا يدرب أي فريق، منذ أن ترك «الريال»، بعد انتهاء فترة ولايته الثانية، والإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزين الألماني، وينتهي عقد مورينيو مع روما بنهاية هذا الموسم، ولا ينوي تجديده على الأرجح.

وقاد مورينيو «البلانكوس»، في مروره الأول على «السانتياجو برنابيو»، إلى الفوز ببطولة الدوري الإسباني «الليجا» موسم 2011-2012، وكأس ملك إسبانيا 2011، ودخل وقتها في منافسة قوية مع الإسباني بيب جوارديولا الذي كان مدرباً لـ «البارسا».

وقالت الصحيفة إنه منذ أن فاز مورينيو مع روما بدوري المؤتمر الأوروبي، وهو يواجه بعض الصعوبات، سواء بالنسبة للصفقات الجديدة التي يطلبها، أو تذبذب مستوى الفريق من وقت إلى آخر، ولهذا فإنه ليس لديه الكثير من التحديات التي يثبتها، بعد عدد البطولات والألقاب التي حصل عليها على مر تاريخه مدرباً.

وأضافت الصحيفة أنه لو عرض عليه فلورنتينو بيريز رئيس النادي «الملكي» تدريب «الريال»، لن يتردد لحظة في قبول المهمة، بحكم الصداقة التي تربط بينهما، ليعود مرة أخرى إلى «السانتياجو برنابيو» في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو يعتبر «خياراً مهماً» أمام بيريز، وإن كانت بعض التقارير الصحفية الإسبانية تؤكد أن الإسباني تشابي ألونسو مدرب ليفركوزين هو المرشح الأول بديلاً لأنشيلوتي، في حالة التزام الأخير بالاتفاق الشفهي بينه وبين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

ولا تستبعد الصحيفة أن يستمر أنشيلوتي مع «الريال» إذا ما حقق هذا الموسم إنجازات مهمة كأن يفوز بالدوري، أو دوري الأبطال الأوروبي أو الاثنين معاً، وفيما عدا ذلك لن يكون له مكان في «البيت الأبيض».