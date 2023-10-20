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الرياضة

جوارديولا: «فئة» لميسي في «الكرة الذهبية»!

جوارديولا: «فئة» لميسي في «الكرة الذهبية»!
20 أكتوبر 2023 17:47

 
لندن (أ ف ب) 

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رأى الإسباني بيب جوارديولا مدرّب مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يجب تخصيص فئة خاصة لليونيل ميسي في جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنوياً مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المتخصّصة في كرة القدم، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم، أو مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند يجب أن يفوز بجائزة هذا العام.
ويُعدّ ميسي، الذي غادر باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأميركي، المرشّح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة للمرة الثامنة، بعد أن قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم العام الماضي في مونديال قطر.
ويُعتبر هالاند منافسه الرئيس على الجائزة، بعد تسجيله 52 هدفاً في 53 مباراة في مختلف المسابقات ليسهم بشكل كبير في إحراز فريقه ثلاثية نادرة، في دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا الموسم الماضي.
سبق لجوراديولا أن أشرف على تدريب ميسي في صفوف برشلونة، في حين يلعب هالاند في صفوف فريقه حالياً.
وقال الإسباني «قلت دائماً إن الكرة الذهبية، يجب أن تكون مقسّمة إلى قسمين، واحدة لميسي، ثم ننظر إلى الآخرين، وبالتالي يتعين على هالاند الفوز، نعم، لقد فاز بالثلاثية.
وتابع «أسوأ موسم لميسي هو الأفضل للآخرين، كلاهما يستحق ذلك، ماذا بوسعي أن أقول؟».
ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في باريس في 30 أكتوبر.

مانشستر سيتي
جوارديولا
ليونيل ميسي
إيرلينج هالاند
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