الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمبراطور» يقلب الطاولة على «الفرسان»

«الإمبراطور» يقلب الطاولة على «الفرسان»
20 أكتوبر 2023 21:25

مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي يفوز بسباق الحمرية للدراجات
«السماوي» يحصد «ثالث» كأس الطائرة أمام «البرتقالي»

حقق الوصل فوزاً ثميناً على شباب الأهلي 3-2،  في ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، باستاد راشد في دبي، وجاءت أحداث المباراة مثيرة، ونجح «الإمبراطور» في إدراك التعادل مرتين، قبل «قلب الطاولة»، والتفوق على «الفرسان».
افتتح بوجدان التسجيل لشباب الأهلي، بعدما تابع كرة وصلته من ضربة حرة غير مباشرة، حولها مؤنس دبور برأسه، ليجد المدافع نفسه، من دون رقابة أمام مرمى الوصل، ويسدد الكرة بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 13.
أدرك الوصل التعادل سريعاً، بعد 193 ثانية فقط، برأسية المدافع سفيان بوفتيني، بعد ضربة حرة غير مباشرة متنقة من نيكولاس خمينيز في الدقيقة 16.
تقدم شباب الأهلي مجدداً، في مطلع الشوط الثاني، بعد مراوغة وتمريرة من فيدريكو كارتابيا، وصلت إلى جانيف الذي سدد الكرة مباشرة عانقت شباك الحارس خالد السناني، في الدقيقة 53.
عاد الوصل ليسجل الهدف الثاني، بعد تسديدة قوية من أداما ديالو، ارتطمت بالمدافع بوجدان، لتغالط الحارس حسن حمزة، وتسكن مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 81.
وقلب الوصل الطاولة، بهدف ثالث عن طريق «البديل» فابيو ليما الذي وصلت إليه كرة عرضية، لم يُحسن الحارس حسن حمزة التعامل معها في الدقيقة 87.

الإمبراطور
الوصل
شباب الأهلي
مصرف أبوظبي الإسلامي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©