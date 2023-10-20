«الإمبراطور» يقلب الطاولة على «الفرسان»

مراد المصري (دبي)

حقق الوصل فوزاً ثميناً على شباب الأهلي 3-2، في ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، باستاد راشد في دبي، وجاءت أحداث المباراة مثيرة، ونجح «الإمبراطور» في إدراك التعادل مرتين، قبل «قلب الطاولة»، والتفوق على «الفرسان».

افتتح بوجدان التسجيل لشباب الأهلي، بعدما تابع كرة وصلته من ضربة حرة غير مباشرة، حولها مؤنس دبور برأسه، ليجد المدافع نفسه، من دون رقابة أمام مرمى الوصل، ويسدد الكرة بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 13.

أدرك الوصل التعادل سريعاً، بعد 193 ثانية فقط، برأسية المدافع سفيان بوفتيني، بعد ضربة حرة غير مباشرة متنقة من نيكولاس خمينيز في الدقيقة 16.

تقدم شباب الأهلي مجدداً، في مطلع الشوط الثاني، بعد مراوغة وتمريرة من فيدريكو كارتابيا، وصلت إلى جانيف الذي سدد الكرة مباشرة عانقت شباك الحارس خالد السناني، في الدقيقة 53.

عاد الوصل ليسجل الهدف الثاني، بعد تسديدة قوية من أداما ديالو، ارتطمت بالمدافع بوجدان، لتغالط الحارس حسن حمزة، وتسكن مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 81.

وقلب الوصل الطاولة، بهدف ثالث عن طريق «البديل» فابيو ليما الذي وصلت إليه كرة عرضية، لم يُحسن الحارس حسن حمزة التعامل معها في الدقيقة 87.