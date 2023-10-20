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الذكاء الاصطناعي يعزز الحضور الرقمي لـ «العربية»

الذكاء الاصطناعي يعزز الحضور الرقمي لـ «العربية»
21 أكتوبر 2023 01:15

أبوظبي (وام) 

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تطوير منصّة رقمية لتقييم سهولة القراءة بالعربية من خلال الذكاء الاصطناعي.. محور شراكة وقعها الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وآرلي بيترز، عميد جامعة نيويورك أبوظبي، سعياً للنهوض باللغة العربية علمياً وتعليمياً وثقافياً وإبداعياً. وقال الدكتور علي بن تميم: المشروع يستثمر بكفاءة الذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف المركز الاستراتيجية الساعية إلى إثراء محتوى اللغة العربية في الفضاء الرقمي، وستحظى الثقافة الإماراتية بأولوية الحضور في مدخلات تكوين  المكنز اللغوي للمشروع، مع تجنب أي مدخلات غير موثوقة أو هامشية.. وأضاف آرلي بيترز: حريصون على  المساهمة في تطوير المحتوى والتكنولوجيا العربية؛ والشراكة خطوة مهمة نحو إثراء المشهد اللغوي في المنطقة وخارجها.

الذكاء الاصطناعي
القراءة
مركز أبوظبي للغة العربية
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