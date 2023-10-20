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الرياضة

أميركا تقترب من لقب «مونديال الجولف» في أبوظبي

أميركا تقترب من لقب «مونديال الجولف» في أبوظبي
21 أكتوبر 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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اقترب منتخب أميركا من حصد اللقب، بعدما حافظ على صدارته، في ختام الجولة الثالثة، أمس، في نادي أبوظبي للجولف، في «النسخة 33» لكأس أيزنهاور لبطولة العالم لفرق الهواة الجولف، التي تترقب الحسم في الجولة الرابعة والأخيرة اليوم.
ويستضيف اتحاد الجولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية مع بطولة الرجال «كأس أيزنهاور» التي تختتم اليوم، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» من 25 إلى 28 أكتوبر.
تمسك منتخب أميركا بصدارة الترتيب، في ختام الجولة الثالثة، برصيد 24 ضربة تحت المعدل، بمجموع 408 ضربات، ويتقدم حالياً بفارق 4 ضربات عن فرنسا «الوصيف» وله 20 ضربة تحت المعدل بمجموع 412 ضربة، والنرويج بالرصيد نفسه، بعد أداء قوي، جعله يرتقي 9 مراكز. ويعتبر منتخب أميركا صاحب الرقم القياسي، في التتويج باللقب «15 مرة»، منذ انطلاقها عام 1958، لكنه لم يحقق اللقب في آخر ثلاث نسخ، منذ فوزه باللقب عامي 2012 و2014. وحافظ منتخبنا على الأداء الثابت بتسجيله 9 ضربات فوق المعدل، لليوم الثاني على التوالي، ليصبح مجموعه 29 ضربة فوق المعدل بمجموع 461 ضربة.
وكان التفوق الأميركي حاضراً على الصعيد الفردي أيضاً، بعدما تقدم جوردون سارجنت إلى المركز الأول وله 12 ضربة تحت المعدل، مستفيداً من تسجيله 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليتقدم 5 مراكز. 
وتشارك 6 لاعبين في «الوصافة» برصيد 11 ضربة تحت المعدل، مما يعني أن المنافسة تبقى مفتوحة في الجولة الرابعة والحاسمة، واللاعبون هم النرويجي هيرمان سينكي، والأسترالي جيف جوان، والإيطالي بيترو بوفاري، والفرنسي باستيان أميت، والأميركي دونلاب والإكوادوري نيكولاس كوينتيرو.

منتخب أميركا
أبوظبي
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