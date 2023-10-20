خيول الإمارات تخوض تحدي «يوم الأبطال» في أسكوت

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض خيول الإمارات جملة من المنافسات، اليوم، من خلال سباقات «بريتش شامبيون داي» أو «يوم الأبطال» في أغنى يوم لسباقات الخيل البريطانية، المقام بمضمار أسكوت العريق في المملكة المتحدة.

وتواجه خيول الإمارات التحدي، حيث يجتمع للمهرجان الذي يعتبر ختام موسم السباقات في بريطانيا نخبة من الفرسان والخيول العالمية التي تسعى من أجل تدوين اسمها في المضمار الذي يستضيف مهرجان رويال أسكوت العريق.

وخصص الشوط الأول لمسافة 3200 متر للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، على لقب بطولة كأس التحمل للمسافات الطويلة للفئة الثانية، وتشارك فيه 8 خيول، أبرزها «ترولر مان» لـ «جودلفين» بقيادة فرانكي ديتوري. ويتأهب «ترولرمان» لمواصلة نتائجه الباهرة في موسم سباقات الخريف، حيث حقق ابن «جولدن هورن» المركز الثالث في سباق التحمل الرئيسي في حفل يوم الأبطال العام الماضي، ويعود على خلفية تحقيقه فوزين بفارق كبير في سباق شروط في سولسبري، وجوكي كلوب روز باول ليستد في نيوماركت.

وبإشراف جون وثادي جوسدن، خطف «ترولرمان» لقب ايبور هانديكاب في العام 2022، وشارك مرتين بعد ذلك في السعودية والإمارات خلال موسم الشتاء.

ويخوض «مستهدف» لشادويل، و«رويال ريهم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«دبي أونر» لمحمد بن عبيدة، تحدي شامبيون ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، فيما تنافس المهرة «سونج الونج» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم في بطولة السرعة للفئة الأولى لمسافة 1200 متر.