معنويات «الكأس الأغلى» تُشعل «سباق المنافسة» في «دوري الأولى»

دبي (الاتحاد)

تشعل معنويات الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي التصفيات التمهيدية للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والتي أقيمت خلال فترة التوقف، أجواء مواجهات الجولة السادسة والتي تنطلق اليوم، بإقامة ثلاث مباريات تجمع العروبة ودبا، جلف أف سي والفجيرة، الظفرة ومصفوت، وتستكمل غداً بمباريات الجزيرة الحمراء ومسافي، التعاون والذيد، يونايتد وسيتي، جلف يونايتد والرمس، الحمرية ودبا الحصن.

وأقيمت خلال فترة التوقف الأولى للدوري، والتي أعقبت نهاية «الجولة الخامسة»، 8 مواجهات في دور الـ 16 للتصفيات التمهيدية، حسمت خلالها 5 أندية تأهلها بصورة مباشرة إلى «ربع النهائي»، بفوز دبا على مضيفه الفجيرة 1-0، والجزيرة الحمراء على مسافي 2-1، والذيد أمام مضيفه مصفوت 3-1، ودبا الحصن بفوزه على ضيفه الرمس 3-0، والعربي على التعاون بنتيجة 3-0 أيضاً.

وحسم العروبة على حساب مضيفه الظفرة 3-2، وجلف أف سي على حساب الحمرية 2-1 «بعد التمديد»، فيما تغلب سيتي على يونايتد 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2، في الوقتين الأصلي والإضافي. وتتركز الأنظار في انطلاق اليوم الأول للجولة السادسة لدوري الأولى، على مواجهة العروبة المتصدر بـ «العلامة الكاملة» برصيد 15 نقطة، من 5 مباريات، أمام ضيفه دبا الذي استعاد خدمات مدربه السابق الصربي زوران بوبوفيتش، خلفاً للوطني حسن العبدولي، ويحتل «النواخذة» المركز السادس برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

وعلى استاد حمدان بن زايد آل نهيان، ينشد الظفرة تعويض وداعه المبكر سباق تصفيات «الكأس الأغلى» بالخسارة أمام العروبة 2-3، حينما يستضيف مصفوت الذي مني بدوره بخسارة مماثلة أمام الذيد 1-3 في التصفيات ذاتها، ويحتل «الفارس» وصافة الترتيب برصيد 11 نقطة، مقابل 5 نقاط لمصفوت «الحادي عشر».

ويحتضن ملعب الفجيرة، مباراة جلف أف سي أمام «الذئاب»، ويقبع الأول في المركز الأخير لترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، من فوزه في الجولة الماضية على مصفوت 3-0، فيما يحتل الفجيرة المركز «الثاني عشر» برصيد 4 نقاط.

مباريات اليوم

العروبة – دبا 16:55

جلف أف سي – الفجيرة 17:00

الظفرة – مصفوت 17:10

مباريات الغد

الجزيرة الحمراء – مسافي 16:55

التعاون – الذيد 16:55

يونايتد – سيتي 17:00

جلف يونايتد – الرمس 17:00

الحمرية – دبا الحصن 17:00