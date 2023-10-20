«فخر أبوظبي» يحسم «موقعة الذهاب» أمام «العنابي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الجزيرة فوزاً صعباً على الوحدة 2-1، في ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، باستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

سجل هدفي «فخر أبوظبي»، عمر تراوري في الدقيقة 25، وعلي مبخوت، من ضربة جزاء، في الدقيقة 38، فيما أحرز هدف «العنابي»، عمر خربين في الدقيقة 41.

جاءت المباراة قوية ومثيرة، منذ البداية إلى النهاية، وشهد الشوط الأول تسجيل الأهداف الثلاثة.

وحاول الوحدة تعديل النتيجة في الشوط الثاني، من خلال تكثيف الهجوم، لكن لم يحالفه الحظ لإدراك التعادل، بعد أن تصدى القائم لثلاث تسديدات، من لاعبي «العنابي»، كما تألق عبد الرحمن العامري حارس الجزيرة الذي دافع عن عرينه ببراعة.

وينتظر الفريقان لقاء العودة باستاد آل نهيان، لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وحقق الوصل فوزاً ثميناً على شباب الأهلي 3-2، باستاد راشد في دبي، وجاءت أحداث المباراة مثيرة، ونجح «الإمبراطور» في إدراك التعادل مرتين، قبل «قلب الطاولة»، والتفوق على «الفرسان».

افتتح بوجدان التسجيل لشباب الأهلي، بعدما وجد نفسه من دون رقابة أمام مرمى الوصل، ليسدد الكرة بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 13. أدرك الوصل التعادل، بعد 193 ثانية، برأسية المدافع سفيان بوفتيني، إثر ضربة حرة غير مباشرة من نيكولاس خمينيز في الدقيقة 16.

تقدم شباب الأهلي مجدداً، في مطلع الشوط الثاني، إثر مراوغة وتمريرة من فيدريكو كارتابيا، وصلت إلى جانيف الذي سدد الكرة مباشرة عانقت شباك الحارس خالد السناني، في الدقيقة 53.

عاد الوصل ليسجل الهدف الثاني، بتسديدة قوية من أداما ديالو، ارتطمت بالمدافع بوجدان، لتغالط الحارس حسن حمزة، وتسكن مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 81.

وقلب الوصل الطاولة، بهدف ثالث عن طريق «البديل» فابيو ليما الذي وصلت إليه كرة عرضية، لم يُحسن الحارس حسن حمزة التعامل معها في الدقيقة 87.