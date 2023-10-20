توركيت يُكمل جاهزيته لـ «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك ماريو توركيت، مدرب فئة البارا جو جيتسو، في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في فئة الأساتذة 1، والتي تُقام في مبادلة أرينا بين 1 و10 نوفمبر المقبل، بمشاركة 7000 من مختلف أنحاء العالم. ويبرز توركيت كأحد المشاركين المميزين في البطولة والذي نجح بخسارة 60 كيلوجراماً من وزنه للمشاركة في البطولة الشهر المقبل.

ويحمل توركيت الحزام الأسود منذ عام 2018 ويقيم في بريمافيرا دو ليست بولاية ماتو جروسو في البرازيل ويبلغ من العمر 34 عاماً.

ويعتزم توركيت المشاركة للمرة الأولى في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو هذا العام، والتي كان يطمح للمشاركة فيها منذ عام 2019 عند زيارته للعاصمة الإماراتية بعد تلقي دعوة من أستاذه ماريو جتسون للانضمام إلى اللجنة المختصة بمنافسات فئة البارا جو جيتسو خلال نسخة البطولة ذلك العام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماريو توركيت: «كان وزني في ذلك الوقت 175 كيلوجراماً، ما منعني من المنافسة، لكنني عاهدت نفسي على تغيير هذا الوضع في العام التالي، حيث لن أكتفي بتدريب رياضيي البارا جو جيتسو، بل سأشارك في المنافسات أيضاً، وفي ظل أزمة كوفيد-19، خسرت عملي في تدريب الجو جيتسو، وشعرت بأن حلمي أصبح بعيد المنال، ولكنني بدأت في مطلع عام 2022 بالعمل على إنقاص وزني وخسرت 60 كيلوجراماً تقريباً، وتمكنت بمساندة بعض الجهات الراعية من تحقيق حلمي بالتسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو».

وعلى الرغم من صعوبة مهمته، نجح توركيت بمواصلة تركيزه على إنقاص وزنه لتحقيق هدفه بالمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في فئة الأساتذة 1.

ويتدرب توركيت مع فريق كاوبوي للجو جيتسو، بقيادة ماريو إدسون، مدرب البارا جو جيتسو من مدينة كانارانا بولاية ماتو جروسو.

وقال ماريو: «لم تكن المهمة سهلة على الإطلاق، واستغرق الأمر نحو عامين اقتصرت خلالهما أنشطتي على اتباع نظام غذائي لتخفيف الوزن وممارسة تمارين الجو جيتسو وتناول المكملات الغذائية».

وأضاف: «تمحور تركيزي طوال الفترة الماضية حول الوصول إلى الحالة البدنية والفنية التي تؤهلني للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. وتمثل هدفي في البداية بالوصول إلى وزن 120 كيلوجراماً، لكني تمكنت من تحقيق وزن 118 كيلوجراماً، لذا أركز اليوم على تحقيق الانتصارات وإحراز ميدالية تضاف إلى رصيد البرازيل».

ويأمل توركيت بإلهام الآخرين للتركيز على أهدافهم الشخصية والسعي إلى تحقيقها، ويسعى لتكريس خبرته لمساعدتهم على البدء بمسيرتهم الشخصية، وتحقيق ما يطمحون إليه.

وأضاف توركيت: «يسرني أنني سأحقق حلمي في الشهر المقبل، وأفخر بكل ما حققته من إنجازات، وأتطلع لإحراز الفوز».