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الرياضة

بنزيمة يتحول إلى «نيران صديقة»!

بنزيمة يتحول إلى «نيران صديقة»!
21 أكتوبر 2023 08:56

 
الرياض (أ ف ب) 

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ابتعد الهلال بصدارة الدوري السعودي، بعدما تغلب على ضيفه الخليج 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة العاشرة، مستفيداً من تعادل الاتحاد والتعاون 1-1، في مباراة سجلّ فيها النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفاً، قبل أن يسقط فريقه في فخ التعادل بهدف عكسي.
وفي المباراة الاولى، خاض الهلال اللقاء، بعد تلقيه قبل يومين خبراً سيئاً، تمثل بإصابة نجمه البرازيلي نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى مع منتخب بلاده.
وحمل هدف الهلال توقيع الصربي ألكسندر ميتروفيتش «30»، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 26 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الخليج عند 9 نقاط، في المركز الثاني عشر.
وسجل ميتروفيتش، هدف الهلال بعدما استغل خطأ الحارس مروان الحيدري، ليسكن الكرة في الشباك، بعدما حول الركنية في المرمى «30».
واستفاد الهلال على اكمل وجه من تعادل منافسَيه الاتحاد والتعاون، ضمن المرحلة ذاتها بنتيجة 1-1، وذلك بعد أن سجّل بنزيمة هدف التقدم لفريقه، قبل أن يُسقطه في فخ التعادل بهدف عكسي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وتقدم الاتحاد بهدف الفرنسي كريم بنزيمة «22»، قبل أن يسجل اللاعب نفسه بالخطأ في مرماه مهديا التعادل للتعاون «26»، وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الثاني، بينما رفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث.
ونجح الاتحاد في انتزاع الأسبقية، عندما ارتقى بنزيمة لكرة عرضية، ولعبها برأسه على يسار مايلسون «22»، ولم يتأخر رد التعاون كثيراً، حيث أدرك التعادل بـ «نيران صديقة»، عندما حاول بنزيمة إبعاد الكرة من ركلة ركنية، لكنه وضعها بالخطأ في مرماه «26».

السعودية
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الهلال السعودي
الاتحاد السعودي
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