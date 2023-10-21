الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دورتموند يشعل «البوندسليجا»!

دورتموند يشعل «البوندسليجا»!
21 أكتوبر 2023 09:04

برلين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
جيراسي.. «غياب مؤلم»!
جيراسي يهزم هالاند ومبابي وبيلينجهام!


ارتقى بوروسيا دورتموند إلى صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتاً، بعدما حقّق فوزه الخامس توالياً على حساب ضيفه فيردر بريمن 1-0، في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة.
وسجّل هدف الفوز يوليان براندت «67»، ليرفع دورتموند رصيده إلى 20 نقطة، في المركز الأول، بفارق «نقطة» عن باير ليفركوزن الثاني، ونقطتين عن شتوتجارت الثالث اللذين يواجهان اختبارين حذرين أمام فولفسبورج وأونيون برلين توالياً «السبت»، كما يبقى بايرن ميونيخ حامل اللقب «17 نقطة» على مقربة، وسيكون في مواجهة مضيفه ماينز صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير.
وهذا الفوز الخامس توالياً لفريق المدرب إدين ترزيتش الذي لم يخسر بعد هذا الموسم «6 انتصارات وتعادلان»، ليواصل دورتموند صعوده الإيجابي، بعد كان استهل الموسم بتعادلين في أول 3 مراحل.
وإدراكاً منه لأهمية هذه المواجهة ورحلته الصعبة إلى نيوكاسل الأربعاء المقبل، لخوض الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حرص بوروسيا دورتموند على إعادة لاعبيه الدوليين إلى الأراضي الألمانية بسرعة بالغة، بعد انتهاء مهمتهم مع «دي مانشافت»، من خلال توفير طائرة خاصة لهم.
وتواجد أربعة لاعبين لـ «أسود الفيستيفاليا» هم قائده ماتس هوملز ونيكلاس زوله وبراندت ونيكلاس فولكورج بمعسكر ألمانيا في الولايات المتحدة الأخير، حيث خاض مباراتين وديتين دوليتين ضد الولايات المتحدة والمكسيك.
وبعدما جاء الشوط الأول خالياً من الأهداف، نجح دورتموند في انتزاع التقدم في منتصف الشوط الثاني، عن طريق براندت المنفرد بحارس المرمى من تسديدة داخل منطقة الجزاء، وضعها في الزاوية اليسرى البعيدة، إثر تمريرة بينية رائعة من إيمري تشان «67».
وتحكم دورتموند بمسار المباراة، على الرغم من «شح» الأهداف، إذ كان الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة، وكاد المهاجم العاجي سيباستيان هالر أن يضاعف تقدم فريقه، لكنّ تسديدته تصدى لها زيترر، قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

 

الدوري الألماني
دورتموند
فيردر بريمن
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
شتوتجارت
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©