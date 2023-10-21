دورتموند يشعل «البوندسليجا»!

برلين (أ ف ب)



ارتقى بوروسيا دورتموند إلى صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتاً، بعدما حقّق فوزه الخامس توالياً على حساب ضيفه فيردر بريمن 1-0، في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة.

وسجّل هدف الفوز يوليان براندت «67»، ليرفع دورتموند رصيده إلى 20 نقطة، في المركز الأول، بفارق «نقطة» عن باير ليفركوزن الثاني، ونقطتين عن شتوتجارت الثالث اللذين يواجهان اختبارين حذرين أمام فولفسبورج وأونيون برلين توالياً «السبت»، كما يبقى بايرن ميونيخ حامل اللقب «17 نقطة» على مقربة، وسيكون في مواجهة مضيفه ماينز صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير.

وهذا الفوز الخامس توالياً لفريق المدرب إدين ترزيتش الذي لم يخسر بعد هذا الموسم «6 انتصارات وتعادلان»، ليواصل دورتموند صعوده الإيجابي، بعد كان استهل الموسم بتعادلين في أول 3 مراحل.

وإدراكاً منه لأهمية هذه المواجهة ورحلته الصعبة إلى نيوكاسل الأربعاء المقبل، لخوض الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حرص بوروسيا دورتموند على إعادة لاعبيه الدوليين إلى الأراضي الألمانية بسرعة بالغة، بعد انتهاء مهمتهم مع «دي مانشافت»، من خلال توفير طائرة خاصة لهم.

وتواجد أربعة لاعبين لـ «أسود الفيستيفاليا» هم قائده ماتس هوملز ونيكلاس زوله وبراندت ونيكلاس فولكورج بمعسكر ألمانيا في الولايات المتحدة الأخير، حيث خاض مباراتين وديتين دوليتين ضد الولايات المتحدة والمكسيك.

وبعدما جاء الشوط الأول خالياً من الأهداف، نجح دورتموند في انتزاع التقدم في منتصف الشوط الثاني، عن طريق براندت المنفرد بحارس المرمى من تسديدة داخل منطقة الجزاء، وضعها في الزاوية اليسرى البعيدة، إثر تمريرة بينية رائعة من إيمري تشان «67».

وتحكم دورتموند بمسار المباراة، على الرغم من «شح» الأهداف، إذ كان الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة، وكاد المهاجم العاجي سيباستيان هالر أن يضاعف تقدم فريقه، لكنّ تسديدته تصدى لها زيترر، قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.