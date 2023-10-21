إيقاف بطل «مونديال 2022»!

روما (أ ف ب)



أُوقف الأرجنتيني أليخاندرو «بابو» جوميز المُتوج مع بلاده بلقب «مونديال 2022»، لمدة عامين بتهمة تناول المنشطات من قبل وكالة مكافحة المنشطات الإسبانية إلى فترة مشاركته مع ناديه السابق إشبيلية، حسب ما أعلن ناديه مونزا الإيطالي المُنضم إليه منذ أواخر سبتمبر.

وجاء في بيان النادي الإيطالي «يعلن مونزا عن تلقيه رسالة من الاتحاد الدولي، عبر الاتحاد الإيطالي بقرار صادر عن وكالة مكافحة المنشطات الإسبانية بشأن أليخاندرو داريو جوميز».

وتلقى اللاعب البالغ 35 عاماً عقوبة الإيقاف لمدة عامين، بعدما جاءت نتيجة اختبار «تيربوتالين» إيجابية، حيث يزعم اللاعب أنه تناولها دواءً لعلاج السعال.

وأضاف نادي مونزا «الفحص الإيجابي هو نتيجة الامتصاص غير الطوعي»، مشيراً إلى أنّه «سيقوم بتقييم المتابعة الإجرائية اللازمة لعقوبة الإيقاف».

وخضع جوميز لاختبار المنشطات في أكتوبر الماضي، أثناء إحدى مبارياته مع إشبيلية، قبل وقت قصير من انضمامه إلى تشكيلة الأرجنتين التي فازت بكأس العالم.

وشارك اللاعب أساسياً، في مباراتين ضمن كأس العالم 2022، ولكنه بقي على دكة البدلاء في المباراة النهائية التي فازت بها الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح 4-2، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وقضى لاعب الوسط المهاجم معظم مسيرته في الدوري الإيطالي، حيث لعب لمصلحة كاتانيا «2010-13»، قبل إن ينتقل إلى صفوف أتالانتا من 2014 إلى 2021، حيث سجل 59 هدفاً في 252 مباراة بجميع المسابقات.

وبقي جوميز من دون أي نادٍ منذ نهاية عقده مع إشبيلية في نهاية يوليو الماضي، قبل أن ينتقل إلى مونزا سابع الدوري الإيطالي، حيث خاض معه مباراتين.